Gobierno reporta 23 policías heridos en bloqueo de la carretera Oruro-Potosí





25/01/2024 - 10:46:29

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó este jueves los bloqueadores en la carretera Oruro – Potosí hirieron a 23 policías y dañaron bienes del Estado. La autoridad responsabilizó por estos hechos al diputado Antonio Colque Gabriel y al senador Leonardo Loza, afines a Evo Morales. En conferencia de prensa, la autoridad denunció que, con el uso de dinamitas, bloqueadores, militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) afines a Morales, atacaron contra la integridad de efectivos policiales. “Estos bloqueadores que tenían una actitud agresiva y que además esta situación se ha suscitado en la carretera Oruro – Potosí, altura cruce Ventilla, a consecuencia de eso tenemos 12 policías heridos”, denunció. Señaló que los efectivos heridos están internados en distintos establecimientos de salud. Sin embargo, eso no fue todo, los bloqueadores también dañaron bienes del Estado, como las patrullas y motocicletas de la institución del verde olivo. Asimismo, en otro punto de bloqueo, efectivos de la fuerza del orden fueron emboscados en horas de la noche por miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí. “En una cantidad de 200 personas han procedido a emboscar a nuestros efectivos policiales, resultado de esto tenemos 11 policías que se encuentran heridos en el cumplimiento de sus funciones”, lamentó. Indicó que los efectivos policiales heridos fueron auxiliados por sus camaradas y posteriormente fueron trasladados a distritos establecimientos de salud para que sean socorridos por personal médico. “Queremos responsabilizar por estos daños materiales, por estos heridos de la Policía Boliviana al diputado nacional Antonio Colque Gabriel (…) así como también se lo ha visto al senador Leonardo Loza en el departamento de Cochabamba y también ex autoridades”, dijo Ríos. El viceministro denunció que el diputado Colque Gabriel fue visto en distintos puntos de bloqueo incitando y enarbolando el comportamiento agresivo de muchos bloqueadores “que nuevamente están siendo manipulados y utilizados por fines y apetitos de una persona”. “Lamentamos mucho que esta manifestación de protesta, entre comillas, que están planteando el sector afín a Evo Morales tenga consecuencia, nuevamente enfrentamientos luctuosos, hechos de sangre entre bolivianos y bolivianas”, manifestó. Reiteró que, ante estas situaciones, el Gobierno nacional actúa con inteligencia, no responderá a estos actos de violencia que provoca “el evismo”, por lo que la Policía “procedió a replegarse a fin de evitar mayor conflicto”. “No vamos a responder a que se generen muertes en nuestro país a que exista más derramamiento de sangre ni enfrentamientos entre bolivianos”, sostuvo el titular de Seguridad Ciudadana. Desde el lunes, sectores afines a Evo Morales instalaron puntos de bloqueo en las carreteras que unen Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en contra de la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y en demanda de elecciones judiciales. Los bloqueadores rechazan la prórroga que se dio a consecuencia de las fallidas elecciones judiciales que debían realizarse en 2023, cuya etapa previa de preselección de candidatos está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).