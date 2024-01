Del Castillo: Morales está buscando muertos con el bloqueo





25/01/2024 - 06:54:21

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, advirtió este miércoles que el expresidente Evo Morales busca muertos con el bloqueo de caminos, para desestabilizar al Gobierno y generar una convulsión. Afirmó que, como se hizo hasta el momento, la administración del presidente Luis Arce no caerá en el juego de Morales y optará por el diálogo para devolver la paz a Cochabamba, donde están focalizados 12 de los 14 puntos de bloqueo. “No caigamos en la provocación del señor Evo Morales, que lo único que está buscando dentro del territorio nacional son más muertos para desestabilizar al Gobierno, él va a seguir tratando de desestabilizar a cualquier gobierno mientras él no sea presidente”, afirmó en una evaluación de la extrema medida de presión. Del Castillo informó que para estos bloqueos se está acarreando gente del trópico de Cochabamba con la amenaza de quietarles su chaco o parcela de tierra. De acuerdo con el ministro, “lo que quiere el señor Evo Morales es que traslademos efectivos policiales para buscar enfrentamientos y buscar la baja de un ciudadano o de una ciudadana para generar una convulsión en todo el territorio nacional”. De hecho, el senador “evista” Leonardo Loza, que el martes llegó con víveres a Parotani, Cochabamba, punto de bloqueo más numeroso, habló, en al menos dos ocasiones, de que “habrán muertos” y responsabilizó al Gobierno nacional. “Debemos estar atentos, porque este Gobierno cualquier rato va a hacer intervenciones a los bloqueos. Va a haber presos, va a haber heridos, va a haber muertos”, alertó el legislador. Sin embargo, el ministro afirmó que “este conflicto hay que resolverlo con la inteligencia suficiente para no caer en el juego del señor Evo Morales” “Vamos a seguir resolviendo este conflicto como lo hemos venido haciendo hoy en Tarija, anoche en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro y Potosí”, aseguró en alusión al diálogo. “Así como hemos logrado solucionar los conflictos en la mayoría de los departamentos, también le daremos paz y tranquilidad en los próximos días al departamento de Cochabamba”, garantizó. En la conferencia de prensa, indicó que se están colectando todas las evidencias “para responsabilizar” a las personas por el daño económico de $us 128 millones que se genera al país por cada día de bloqueo. De inicio, expuso fotografías del senador Loza y del diputado Antonio Colque Gabriel en puntos de bloqueo, para “generar conflictividad”. “¿Qué hacen estas autoridades nacionales (en los puntos de bloqueo), los llamados por ley a presentar un reglamento para preseleccionar a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional? Estos sujetos, en vez de estar en el parlamento, están avivando los conflictos.¿Dónde existen mayores conflictos?, lamentablemente en Potosí, con bloqueo minúsculos, y en Cochabamba, donde se campean libremente estas personas y básicamente estarían realizando una apología del delito”, aseguró. Desde el lunes, seguidores del exmandatario cumplen un bloqueo de caminos en demanda de la dimisión de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes permanecen en el cargo en virtud a la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que prolongó su mandato porque la Asamblea Legislativa no cumplió su labor de preseleccionar a los candidatos con miras a las elecciones judiciales.