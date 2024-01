Bananeros del Trópico temen perder el mercado argentino por el bloqueo





24/01/2024

Erbol.- La Asociación de Bananeros del Trópico de Cochabamba denunció que los bloqueos en esa región perjudican su exportación hacia Argentina, por lo cual temen perder ese mercado y que, además, su producción sea insostenible ante la imposibilidad de transportar el fruto. Agustín Conde, presidente de la Asociación de Bananeros, lamentó que encima de las inundaciones y riadas que sufren ahora tengan el problema del bloqueo indefinido. “Realmente nos va a matar este tema de conflicto, porque tenemos contratos de llegada a Buenos Aires, pero con este tema no vamos a poder llegar y el cliente, el comprador dirá que no somos serios como bolivianos. Entonces podemos perder hasta el mercado de Buenos Aires”, señaló Conde en el programa La Tarde en Directo de ERBOL. Advirtió que de no cumplir los contratos con Argentina, los compradores optarán por comprar banana ecuatoriana o paraguaya que compiten por ese mercado. Explicó que cada día se procesan de 80 a 90 furgones, cada uno que lleva mil cajas de banana, hacia diferentes provincias de Argentina. Señaló que son tres días que no pueden realizar esta tarea y que se generan pérdidas millonarias, tomando en cuenta que cada furgón vale entre 9 mil a 10 mil dólares en Bolivia, sin contar el coste del flete de transporte, estibaje y cámara de frío. Además, se trata de una época pico en el año, donde los productores invierten en temas como la fumigación con avionetas, sin embargo, temen que esto no pueda ser sostenible debido a los bloqueos. El dirigente lamentó que en los puntos de bloqueo también ha ganado, pollitos bebé y otros productos, que se pueden perder debido a que no pueden llegar a sus destinos. En el caso de banana, explicó que al pasar el tiempo, el producto pierde calidad de exportación, por lo cual se debe cortarlo y dejar que deseche en el suelo. Conde exigió que de una vez la Asamblea Legislativa se reúna para dar una solución a este conflicto y convocar a elecciones judiciales. También instó a los bloqueadores a que declaren cuarto intermedio en la medida de presión, para salvar a la producción que está varada en la carretera.