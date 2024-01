X le dice adiós a las contraseñas en iPhone





24/01/2024 - 18:58:16

Infobae.- X (anteriormente conocida como Twitter) ha lanzado un nuevo sistema de acceso para los usuarios de iPhone en Estados Unidos. Ahora, las personas podrán entrar a sus cuentas de X usando ‘passkeys’. Así, tendrán la posibilidad de iniciar sesión en dicha red social de manera rápida y protegida utilizando el reconocimiento facial o la huella digital con ‘Touch ID’. La compañía dirigida por Elon Musk ha anunciado que busca ofrecer a sus usuarios un método de inicio de sesión más seguro para incrementar la protección de sus cuentas y datos. La plataforma permitirá reemplazar las contraseñas tradicionales por un sistema de autenticación biométrica encriptada para verificar la identidad de los usuarios. X ha presentado ‘passkeys’ como una nueva alternativa para iniciar sesión, destinada a los usuarios de la red en dispositivos iOS. Esta función por ahora solo está disponible en Estados Unidos. Las ‘passkeys’ se describen como una forma sencilla de acceso, ya que el procedimiento se realiza completamente en el mismo dispositivo. Además, con estas claves de acceso, los usuarios pueden entrar a sus cuentas en distintos aparatos sin tener que recordar ni reinstaurar contraseñas olvidadas. Cómo funcionan las ‘passkeys’ de X X ha resaltado que el uso de ‘passkeys’ es un método de inicio de sesión más seguro en comparación con las contraseñas convencionales, debido a que estas claves de acceso se generan de manera individual para cada cuenta, proporcionando así más defensa contra el ‘phishing’ y los accesos no autorizados. En su centro de ayuda, X ha detallado que las ‘passkeys’ se generan empleando la criptografía de clave pública perteneciente al estándar WebAuthentication. Esto significa que, al registrar una cuenta, el dispositivo del usuario crea un juego de claves únicas: una pública, que se almacena en los servidores de X, y otra privada, que se mantiene solamente en el dispositivo del usuario y que “nunca se comparte con X” para maximizar la seguridad. Una vez establecida la clave de acceso, los usuarios pueden ingresar a su cuenta usando reconocimiento facial o ‘Touch ID’ para confirmar su identidad. Cómo activar las ‘passkeys’ de X Para activar las ‘passkeys’, los usuarios deben ir a ‘Configuración y privacidad de la cuenta’ en el menú de su perfil. Luego, en ‘Seguridad y acceso a la cuenta’ elegir ‘Seguridad’. Dentro de esa sección, se accede a ‘Protección adicional con contraseña’ y se selecciona ‘Clave de acceso’. Después, se introduce la contraseña que se usa actualmente y se elige ‘Agregar una clave de acceso’. Siguiendo las instrucciones restantes se completa la configuración para el inicio de sesión con ‘passkeys’. Asimismo, X pidió “encarecidamente” las utilizar estas claves de acceso para mejorar la seguridad de las cuentas, pero aclaró que no son necesarias para iniciar sesión. Qué pasa en caso de pérdida o robo Si una persona pierde o le roban su dispositivo, su cuenta seguirá estando protegida, aseguró X. El usuario, todavía podrá entrar a su cuenta con su contraseña habitual. Las ‘passkeys’ se comparten entre los dispositivos de la persona a través de iCloud Keychain, que es como un llavero digital en la nube de Apple, asegurando así que la persona tendrá una copia de seguridad en caso de perder su aparato. Si el usuario de Apple y X llega a perder todos sus dispositivos, podrá recuperar sus ‘passkeys’ gracias a una función de recuperación que ofrece el llavero de iCloud, conocida como depósito en garantía. Diferencias entre ‘passkeys’ y contraseñas Una clave de acceso es una especie de llave digital que se vincula con la cuenta de una persona en internet. Al usarla, no es necesario poner el nombre de usuario y la contraseña cada vez que uno quiere entrar a su cuenta, porque la clave privada que cada uno tiene confirma automáticamente quiénes son, gracias a que se comunica con una clave pública que está en el servidor. De esta forma, la sesión se inicia automáticamente. Además, estas claves se crean sin que la persona haga nada y como no hay que memorizar datos de acceso, es más fácil usarlas. También, si hay que recuperarlas, hay un sistema seguro que permite hacerlo sin problemas.