Millones de cigarras emergerán simultáneamente en EE. UU.





24/01/2024 - 18:43:28

DW.- Después de más de 200 años, Estados Unidos volverá a ser testigo del asombroso -o molestoso- surgimiento simultáneo de dos camadas de cigarras (Magicicada septendecium). Las cigarras son artrópodos alados que pasan como ninfas la mayor parte de sus vidas bajo tierra, donde se alimentan de la savia de las raíces de los árboles. ¿Por qué es un fenómeno novedoso? La salida a la superficie de las camadas XII y XIX no es algo tan inusual en el país, ya que suele ocurrir en ciclos diferentes de 13 y 17 años respectivamente. Pero este año ocurrirá algo fuera de lo común: ambas camadas resurgirán al mismo tiempo en diferentes estados del país, lo que implicará el avistamiento de miles de millones de estos insectos. Como el ruido de una motocicleta Las cigarras periódicas salen a la superficie con la finalidad de aparearse, evento que suele ocurrir a finales de abril y extenderse hasta unas seis semanas. Y no lo hacen de manera silenciosa: el macho emite un fuerte zumbido agudo para llamar la atención de las hembras. Sus ruidos ensordecedores pueden superar los 80 decibeles, equivalente a una motocicleta. Un evento único en la vida Según los registros, la última vez que dos camadas de cigarras irrumpieron en la superficie de manera simultánea en Estados Unidos fue en 1803, cuando el presidente del país era Thomas Jefferson. "Thomas Jefferson fue presidente la última vez que salieron estas dos camadas, así que ¿es raro? Sí", afirma a NBC News Gene Kritsky, entomóloga y autora de "A Tale of Two Broods", un libro publicado este mes que detalla este fenómeno. Debido a que el evento sincronizado sucede cada 221, se calcula que este acontecimiento no volverá a ocurrir al menos hasta el 2245, por lo que se trata de un fenómeno que puede ser visto una sola vez en la vida. "Nadie que esté vivo hoy volverá a verlo. Eso es algo realmente bastante humilde", afirma al New York Times Floyd W. Shockley, entomólogo y director de colecciones del Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural. Miles de cadáveres como abono Según los especialistas, ambas camadas aparecerán principalmente en los estados de Illinois y Missouri, pero también habrá otras regiones del sudeste del país como Georgia, Ohio o Carolina de Sur, donde se podrán avistar. A pesar de los miles de millones de cigarras que emergerán de la tierra, estas no representan peligro para el ser humano. Asimismo, muchos de sus exoesqueletos de ninfa y cadáveres podrán ser visibles: "En las zonas urbanas, habrá un número suficiente como para que sea necesario retirar sus cadáveres. Pero en lugar de tirarlos a la basura, la gente debería considerarlos básicamente como abono gratuito para las plantas de sus jardines y zonas naturales", sugirió Shocley.