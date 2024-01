Surgen contradicciones sobre la muerte de un militar en Pisiga





24/01/2024 - 18:22:35

Aún investigan las circunstancias en las que perdió la vida un militar del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en la fronteriza Pisiga, luego que los militares que lo acompañaban entraron en contradicciones en sus declaraciones, informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas. Inicialmente se manejaban las hipótesis de que fue víctima de una embosca de migrantes o de contrabandistas, pero una inspección en el supuesto lugar de los hechos no encontró indicios de violencia o enfrentamientos. “Los indicios que se han podido recabar daban ciertas contradicciones y éstas han hecho que se desplace de La Paz personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas al lugar del hecho, para realizar una investigación, junta a la Fiscalía de Oruro. Se pidió que el Instituto de Investigaciones Tecnico Cientificas de la Universidad Policial (IITCUP) esté presente para que realice los peritajes”, informó. Según el testimonio de los militares que acompañaban al oficial, fueron emboscados con piedras e incluso fueron atacados con la detonación de dinamita, pero en la inspección del lugar de los hechos no se encontraron indicios que den validez a la versión. “Están declarando los dos acompañantes que estaban con el capitán (…) no quiero contaminar la investigación, muy probablemente van a surgir en las próximas horas nuevos indicios y posiblemente estén otras personas involucradas”, informó. La autopsia al cuerpo del militar confirmó que la muerte fue por traumatismo encéfalo craneano; es decir, un golpe fuerte en la cabeza. “El Comando Estratégico Operativo de Lucha Contra el Contrabando se está apersonando como víctima contra el autor y autores de este hecho en la frontera con Chile”, explicó.