Choquehuanca convocará hasta el viernes al diálogo político para las judiciales





24/01/2024 - 18:17:03

Hasta el día viernes, el vicepresidente David Choquehuanca convocará a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, de las comisiones de Constitución y jefes de bancada para conciliar un proyecto de ley que allane las elecciones judiciales que podrían celebrarse hasta junio, reveló el jefe de la bancada del MAS, Jerges Mercado. “El presidente nato de la Asamblea ha estado estos días haciendo consultas, con ambos presidentes de las cámaras, con los jefes de bancada y presidentes de las comisiones, entiendo que entre mañana (por el jueves) y el viernes estaría convocando a una reunión, a una reunión legítima y sin usurpar funciones y atribuciones como la que convocó la anterior semana, tomándose atribuciones que no le compete, el presidente del Senado (Andrónico Rodríguez)”, informó en una conferencia de prensa. El eje central del encuentro, anticipado por Choquehuanca el Día del Estado Plurinacional, estará centrado en definir el camino para la aprobación de la convocatoria y el reglamento del proceso de preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales. De acuerdo con Mercado, el Senado, como cámara de origen, debió cumplir con la declaración constitucional 049/2023 y modificar los artículos observados del proyecto de ley 144, para que luego la Cámara de Diputados apruebe la norma. No obstante, Rodríguez se negó, en el marco del acuerdo que firmó con las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, a dar curso al tratamiento de la propuesta y la devolvió a la Cámara de Diputados para que la Comisión de Constitución cumpla con el tratamiento de la norma. Mercado anticipó que, si el Senado no ajusta el proyecto de ley 144, se optará por tratar el proyecto de ley 264 que Regula la Preselección de Candidatas y Candidatos para autoridades del órgano Judicial y Tribunal Constitucional que él presentó. Sin embargo, dejó a la mesa de diálogo que convocará el vicepresidente del Estado definir si se opta por uno u otro proyecto, o, en definitiva, se unifiquen ambos, pero siempre apegado a la Constitución e impidiendo que se cuotee los altos cargos del Órgano Judicial y del TCP como se pretende con el proyecto de ley 144 al plantear una elección por plancha. “Todas las iniciativas son bienvenidas, todas hay que tomarlas en cuenta para que de una vez resolvamos el tema y podamos hacer las elecciones judiciales”, afirmó Mercado La aprobación de la ley no significa que las elecciones judiciales se celebrarán en días, porque hay plazos que fija la norma para que la Asamblea Legislativa Plurinacional realice el proceso de preselección y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice las elecciones. “He escuchado que dicen ya aprueben la ley, yo quiero decirles que por más que se apruebe la ley las elecciones no van a ser ni mañana ni pasado, hay tiempos, la norma habla de 80 días para que se haga la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego viene la administración de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral dijo que necesita 120 días para llevar adelante una adecuada administración de las elecciones, entonces, tampoco es que mañana sale la ley y todo se resolvió, hay un proceso que seguir”, aclaró en alusión al bloqueo evista que exige elecciones judiciales. “Lo que nos interesa es que cumplamos con la preselección de las autoridades judiciales, que el Órgano Electoral administre las elecciones y que tengamos nuevas autoridades este año 2024, ojalá, hasta medianos de año”, insistió. Desde el lunes, seguidores del expresidente Evo Morales cumplen un bloqueo de caminos en demanda de la dimisión de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes permanecen en el cargo en virtud a la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 que prolongó su mandato porque la Asamblea Legislativa no cumplió su labor de preseleccionar a los candidatos con miras a las elecciones judiciales. Los movilizados, que también defienden una nueva candidatura de Morales, pese a que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide, apuntan a ampliar su medida de presión al resto del país, porque hasta el momento sólo llegaron a instalar algunos puntos de bloqueo en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Oruro. Al respecto, la posición de Mercado es: “los que están bloqueando, los que están perjudicando al país, no lo están haciendo porque quieren la ley o las elecciones, los que están bloqueando y son culpables de una muerte (en La Paz) que ya sucedió lamentablemente, solo están buscando un Tribunal Constitucional servil a ellos, que lo habilite al señor Morales por quinta oportunidad como lo hizo un Tribunal Constitucional servil el año 2017, que lo habilitó ilegalmente e inconstitucionalmente (al declarar la reelección como un derecho humano)” que fue revertido por la sentencia constitucional 1010/2023”.