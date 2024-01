Tiene 19 hijos, todos de distinto padre, para que el Estado la subsidie: Hasta que el cuerpo me dé







En una impactante historia que se hizo viral en Colombia, en una modesta casa de apenas tres habitaciones reside Doña Martha -actualmente embarazada- junto a sus 19 hijos, todos de distinto padre. Sin embargo, lo que más llamó la atención no es el número, sino su explicación de por qué tiene tantos hijos.

La convivencia en el hogar se convirtió en un problema, ya que, a sus 39 años y estando nuevamente embarazada, Doña Martha, según se puede ver en un video que se viralizó en TikTok, debe esforzarse para coordinar las actividades de todos sus hijos, asegurarse de que realicen sus tareas y eviten actividades riesgosas.

La sorprendente motivación detrás de su decisión de quedar embarazada de 20 hombres diferentes en los últimos años, salió a la luz cuando Doña Martha explicó: “Yo lo tomo a esto, mami, como un negocio… sí, prácticamente. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño”.

Según sus declaraciones, por los hijos mayores recibe entre 300.000 y 320.000 pesos colombianos (76 a 81 dólares o 70 a 75 euros al cambio de enero de 2024), mientras que por los más pequeños, el Gobierno le otorga un bono que ronda los 120.000 pesos (30 dólares o 28 euros al cambio de enero de 2024). En total, Doña Martha recibe aproximadamente dos millones de pesos.

A pesar de las críticas y de la abrumadora responsabilidad que implica cuidar de sus 17 hijos menores, Doña Martha se niega a dejar de quedar embarazada, considerando el “negocio” como “rentable” a sus ojos. Sus primeros dos hijos que tuvo a los 14 años ya no viven con ella, habiéndose independizado.

Sus dos hijos mayores, explicó, “ya no están, se fueron porque son adultos y empezaron a hacer su vida”, lejos de sus hermanos, que se ven entre los 15 y los 2 años.

Sobre la responsabilidad de criar a 17 niños explicó: “Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno, porque así no trabajo, con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y eso me ayudan”. A pesar de su estado de embarazo, se apoya en los hijos mayores para realizar las tareas mínimas del hogar.

Doña Martha está en la dulce espera de su veinteavo hijo. Ella afirmó no conocerlo ni tener intenciones de hacerlo: “Ni idea, la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa”.

Según sostuvo, va a seguir dando a luz hasta que su cuerpo “le dé”, porque según sus palabras, los niños tienden a abandonar el hogar a medida que crecen. “Las niñas que ya tienen 12 o 13 años van creciendo, se van volviendo unas señoritas y me dejan sola, como hicieron los dos mayores… me quedó sin las ayudas y fuera de eso me quedo sola”.

Aunque consigue enviar a todos sus hijos a la escuela con la ayuda del Gobierno, Doña Martha confesó que no es su prioridad, ya que el hijo mayor trabaja en una chatarrería para contribuir al sustento familiar.