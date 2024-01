Cristian Castro responde a críticas por hablar con acento argentino





24/01/2024 - 15:25:04

Cristian Castro continúa disfrutando de su vida en Sudamérica, sobre todo ahora que ha iniciado un romance con la argentina Mariela Sánchez, mujer dedicada a los bienes raíces. Sin embargo, el artista ha generado algunas críticas, en especial por su forma de hablar, pues muchos aseguran que ya se olvidó de sus raíces mexicanas, y ahora se considera un argentino más por su forma de hablar. Durante la entrevista que concedió al programa LAM, el hijo de Verónica Castro se pronunció sobre el tema, y aclaró el motivo por el que ha modificado su acento para parecer argentino. “Sí, boludeo, boludeo bastante, pero sigo siendo todo lo mexicano que puedo ser, solamente que estoy acá, obviamente que me gusta hablar como argentino, pero en cuanto llegue a México, hablaré como mexicano. Gente se enoja porque hablo como argentino y no, no se espanten, voy a Madrid y hablo como madrileño”, explicó el hijo de Verónica Castro. En este sentido, el intérprete de Azul aseguró que ha vivido mucho tiempo fuera de México, solo que ahora se ha hecho más visible dónde se encuentra. “Me parece necesario no estar tan activo y también en Estados Unidos ya pasé 30 años y fue muy bueno, me gusta mucho Miami, estuve 10 años, 10 años en Nueva York y 10 años en Los Ángeles, a mí me tiene como que muy enamorado el sur”, recalcó. Por otra parte, Cristian reveló que su noviazgo con Mariela lo ha ayudado en muchos aspectos, pues reconoce que no ha sido un buen papá, y gracias a su pareja es que intentará modificar este aspecto. “No he tenido buena afición, quisiera tener más afición, eso me gustaría muchísimo, tengo mucha afición a mi novia y mi novia es la que me recuerda todos los días que tengo que ser buen padre y que vamos a hacer ese lazo que es muy necesario y que ella me va a ayudar, entonces así sí, entonces así yo creo que sí voy a poder hacerlo”, explicó. Finalmente, Castro manifestó que gracias a su nueva relación sentimental, mantendrá más cercanía con los medios de comunicación. “Mi vida profesional es un reflejo de mi vida personal, y claro que ahora que estoy de novio, estaré mucho más abierto que antes a comentar con ustedes los periodistas, me pongo contento si tengo una relación sentimental, porque para mí, digamos que mi abuela y mi madre fueron lo más importantes, extraño mucho a mi abuela, y extraño mucho a mi mamá, entonces digamos que la pareja de alguna manera me recuerda mucho también a buenos tiempos”, dijo el cantante.