Argentina: Gremios y organizaciones sociales inician huelga general contra medidas de Milei





24/01/2024 - 11:08:03

Las centrales obreras de Argentina van a la huelga general este miércoles para rechazar las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el 'decretazo' del presidente Javier Milei, emitido en diciembre. Organizaciones gremiales y sociales enroladas en la las dos CTA y la Unidad Piquetera (UP) comenzaron a marchar este miércoles hacia Plaza Congreso sobre avenida de Mayo y se concentran a lo largo de la avenida Rivadavia -entre la calle Paraná y la avenida Callao-, con cortes parciales para el tránsito vehicular, en el marco del paro y movilización convocado por la CGT. Un grueso cordón de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Bonaerense cortaban desde las 11 una de las subidas del Puente Pueyrredón, desde la localidad de Avellanada hacia Capital Federal. El operativo de seguridad -realizado en la subida de la avenida Mitre, de la localidad bonaerense de Avellaneda- se concreto debido a la presencia de una muy numerosa columna de sindicatos enrolados en al CGT -entre ellos camioneros, Uocra y de Smata- y de los distintos movimientos sociales quienes intentaban de esta forma cruzar a la Ciudad de Buenos Aires, rumbo al Congreso Nacional. Ante la presencia de los manifestantes, personal de Tránsito de la Ciudad desviaba a colectivos, taxis y conductores particulares hacia las avenidas Corrientes y Belgrano.

En tanto, el presidente Milei vinculó el paro y la movilización de la CGT a la coexistencia de "dos Argentinas", y contrapuso así a una parte del país que "se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia" con "otro modelo", que es el que propone, para "ser desarrollados", dijo a radio Rock and Pop. Desde el Gobierno, intentaron reducir la fuerza de la protesta llamando a la ciudadanía a no parar, y habilitando una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre supuestas "extorsiones" de la parte gremial para sumar adhesiones. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo 1.000 llamadas al día desde que se puso a disposición el número 134. Además, la ministra Bullrich aplicará el polémico 'Protocolo antipiquetes' lanzado por el Ejecutivo para evitar cortes en las calles. Entre otras cosas, el protocolo incluye el uso de las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)—, el cobro de los gastos que suponga la intervención policial e incluso una eventual deportación en caso de que el manifestante detenido sea extranjero. "Sin dudas que este protocolo lo que hace es devolverle a la sociedad, a los 46 millones de argentinos, la posibilidad de trabajar y vivir en paz", destacó Bullrich, quien propone que las manifestaciones se hagan "en la vereda". La orden es que, si se bloquean calles, la fuerza pública debe intervenir para desalojarlas.