Piden exhumar los restos de Pelé para realizar una prueba de ADN: Reclamo de paternidad y el testamento





24/01/2024 - 10:49:28

Infobae.- El legado de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, ha tomado un giro inesperado tras su fallecimiento el pasado 29 de diciembre de 2022. La estrella del fútbol murió debido a un cáncer de colon y en el ocaso de su vida, se ha revelado una disputa por la posible existencia de una hija no reconocida. Maria do Socorro Azevedo ha reivindicado ser descendiente del legendario jugador. Estas aseveraciones han causado sorpresa y escepticismo. La situación toma relevancia tras las declaraciones del abogado de Pelé, Luz Kignel, quien mencionó previamente la eventualidad de una heredera desconocida. “Él indicó que existe la posibilidad de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no le pudo ser realizada (a Pelé) por la pandemia y su situación de salud”, explicó Kignel. El respaldo legal de esta presunta hija surge del mismo testamento del astro, en el que se contempló que había una posibilidad de que tuviese una hija no reconocida que podría acceder a una porción del 70% de la herencia destinada a los hijos. El 30% restante se asignó a la viuda, Marcia Cibele Aoki. Según detalló el periódico O’Globo, “la fortuna del rey del fútbol se estima en 78 millones de reales (USD15.8 millones), aunque la familia no confirmó esta cantidad ni reveló ningún detalle sobre la herencia”. El litigio, que lleva casi cinco años, parecía acercarse a su conclusión con la ejecución de pruebas de ADN entre hermanos. Los hijos reconocidos de Pelé, Edinho Nascimiento y Flavia Christina, se sometieron al test, obteniendo resultados positivos, mientras que Maria do Soccorro enfrentó un revés al resultar negativa. No obstante, la controversia no termina ahí, ya que Azevedo ha confirmado en el programa televisivo Domingo Espectacular su intención de exigir la exhumación del cuerpo de Pelé mediante una petición formal al Tribunal de Sao Paulo.

“Ya le hicimos las pruebas y se confirmó que no es nuestra hermana. Ella y nosotros lo hicimos en el laboratorio y se confirmó que no hay relación”, aseguró a AFP Edinho, responsable de administrar la herencia. Marcos Fernando dos Santos Sousa, abogado de Maria do Socorro, subrayó que los análisis se efectuaron en un laboratorio distinto al de los demás y que aún existen “altas posibilidades” de confirmar un lazo biológico. Según el relato de Maria, de 60 años, su madre habría mantenido un romance con Pelé en Maranhao, quedando embarazada y sin notificar al futbolista. Incluso Pelé aceptó su probable existencia y accedió a someterse una prueba de ADN, la cual no llegó a concretarse debido a su fallecimiento. Esta no sería la primera instancia de una hija no reconocida en la vida de Pelé. En enero del año pasado se reportó que Sandra Regina Machado también figuraba en el testamento, pese a no haber sido reconocida por Pelé, incluso después de que un fallo judicial se pronunciara a favor de ella en 1996. El ganador de tres mundiales dejó además seis hijos reconocidos: Kely, Jennifer y Edinho, fruto de su unión con Rosemeri Cholbi en 1966; Flavia, nacida de una relación extramatrimonial de esos años; y los gemelos Joshua y Celeste, provenientes de su segundo matrimonio con Assira Lemos Seixas en 1996. Estos deberán ahora enfrentar la distribución de la herencia dejada por quien fue considerado el Rey del fútbol, una herencia que, más allá de lo material, incluye el legado de una de las figuras más icónicas en la historia del deporte.