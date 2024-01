Google empieza a desplegar sus ambiciosas funciones de IA en Chrome





23/01/2024 - 19:06:42

Xataka.- Desde hace meses que los usuarios de Microsoft Edge tienen a su disposición un amplio abanico de funciones integradas de inteligencia artificial, una notable diferencia en relación a la propuesta de Google Chrome. El navegador del gigante del buscador, no obstante, está poniéndose al día con varias novedades impulsadas por IA. Estamos hablando de tres funciones experimentales que empezarán a llegar a los usuarios del navegador en Mac y PC “en los próximos días”. Se trata de la posibilidad de organizar pestañas de forma inteligente, crear temas personalizados gracias a la IA generativa y obtener ayuda para redactar todo tipo de documentos en la web. La primera de las funciones de IA que está en camino a Chrome tiene como objetivo ayudarnos a gestionar las pestañas. En concreto, gira en torno a un organizador inteligente que sugerirá y creará automáticamente grupos de pestañas. Bastará con hacer clic sobre la flecha desplegable de la izquierda para buscar pestañas similares. Google también está llevando su IA generativa al apartado de personalización de Chrome. Esta interesante mejora que se basa en el mismo modelo que la compañía de Mountain View ha desplegado en los dispositivos con Android 14 y en sus Pixel 8. Permitirá crear fondos de manera intuitiva desde un panel con varias opciones de personalización. La tercera novedad que llega al navegador tiene que ver con la escritura. "Ayúdame a escribir" puede invocarse desde el menú contextual que aparece cuando se hace clic en el botón derecho en cualquier cuadro de texto. Google dice que puede ser útil para varias cosas, desde dejar una reseña en un restaurante hasta consultar sobre un apartamento en alquiler. El sistema funciona de manera similar a los conocidos Bard, Copilot o ChatGPT. Lo primero que debe hacer el usuario es escribir unas pocas palabras y la inteligencia artificial se encargará de completar el texto. La funcionalidad incluye, además, la posibilidad de establecer la longitud y el tono del texto generativo, algo que lo hace mucho más personalizable. Dado que las tres funciones de IA de Google Chrome todavía se encuentran en la etapa experimental, no se activarán de manera automática en el navegador. Sin embargo, activarlas en muy sencillo. Los usuarios deben dirigirse a Configuración y después a IA experimental para permitir su funcionamiento en cuentas personales (no empresariales o educativas). Cabe señalar que también estamos ante un despliegue gradual de las funciones. El organizador de pestañas y las mejoras en el apartado personalización empezarán a desplegarse en los próximos días en Estados Unidos. Ayúdame a escribir, por su parte, se lanzará el próximo mes, también primero en Estados Unidos y después en otros países.