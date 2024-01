Presidente del TSE llama fallido al Congreso del MAS de Lauca Ñ





23/01/2024 - 18:27:51

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, calificó de “fallido” el Congreso del MAS de Lauca Ñ, Cochabamba, y abogó por que prime la razón y se convoque a uno nuevo para elegir a su directiva, condición necesaria para ir a primarias con vistas a las elecciones de 2025. “Sobre el partido político Movimiento al Socialismo, el Tribunal Supremo Electoral ha pronunciado un par de resoluciones, una dentro de su atribución normal (y) otra dentro de un recurso de revisión extraordinaria, merced a esa resolución el MAS debe llevar adelante un nuevo congreso (frente a) ese congreso fallido del Lauca Ñ”, explicó. Según el cronograma del TSE, el MAS, al igual que Unidad Cívica Solidaridad (UCS), el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tienen hasta el 5 de mayo para cumplir con la elección de directiva. El MAS realizó su congreso el 3 y 4 de octubre de 2023; sin embargo, por vulneración de varias disposiciones de su propia convocatoria y del Estatuto interno, el TSE determinó, con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0344/2023, “rechazar el registro” de la elección del nuevo directorio, encabezado por Evo Morales, quien no acreditó varios requisitos para ser electo presidente de ese frente. El Movimiento Tercer Sistema también cometió “una serie de errores” en su congreso; mientras que UCS “eligió a su directiva en una reunión nacional” sin presencia de los supervisores del TSE, vulnerando la Ley 1096. Si estas organizaciones políticas no cumplen con esta exigencia de congreso, establecida en la Ley 1096, serán sancionadas con “llamadas de atención hasta la pérdida de la personería jurídica”. Más allá de cumplir con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0344/2023, la directiva dirigida por Morales afirmó que no volverá a convocar a un congreso y que hará prevalecer su presidencia. Frente a esa negativa, Hassenteufel respondió: “No sé lo que va a suceder (en el MAS), no podemos trabajar de mandraque, de adivino, creo que hay que esperar; que la razón se imponga, que todos actuemos en el marco de la racionalidad”. Sin embargo, recordó que la renovación del directorio “es una de las condiciones” para participar en las elecciones primarias que se realizarían en diciembre de este año, paso previo para acudir a los comicios generales de 2025. “Todos los partidos deben estar, como decimos los abogados, a derecho para participar en las elecciones primarias”, advirtió.