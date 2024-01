Ministro Montenegro: Tal vez el deseo del señor Morales es que la economía entre en decadencia, pero no lo va a lograr





23/01/2024 - 18:21:00

Erbol- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas de Evo Morales a la administración económica del Gobierno. Resaltó el crecimiento y la estabilidad de precios, a tiempo de negar que haya una decadencia, como afirmó el exmandatario. “Tal vez el deseo del señor Morales es que la economía entre en decadencia, pero no lo va a lograr, porque el pueblo boliviano está unido y va a hacer prevalecer sus derechos para que la producción, el empleo y la estabilidad de precios”, dijo Montenegro. El Ministro resaltó que la economía siga creciendo y los bajos porcentajes de inflación respecto a otros, a pesar del contexto negativo incluso a nivel internacional. “Habría que explicarle al señor Evo Morales de que la economía cuando va creciendo y hay estabilidad de precios, se va reduciendo la pobreza, se está generando más bien un escenario de bienestar y estabilidad para el pueblo boliviano. En cambio cuando hay bloqueos, sí, ese es el camino a generar una economía que puede ir en decadencia”, advirtió. Montenegro rechazó los bloqueos que instaló el ala “evista” y considera que se motivan en un “deseo precoz de una candidatura”. Pidió que el tema de la postulación se dirima en las en las vías legales y constitucionales, pero no bloqueando la economía. Los “evistas” bloquean desde el lunes en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados en sus cargos y la convocatoria a elecciones judiciales. Las autoridades cuestionadas recientemente emitieron una sentencia que inhabilitaría a Morales como candidato a la presidencia.