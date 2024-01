TSE tiene presupuesto y todo listo para las judiciales, Legislativo debe preseleccionar a los candidatos





23/01/2024 - 18:05:33

El Órgano Electoral cuenta con el presupuesto y todo el operativo listo para organizar este año las elecciones judiciales, siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la lista de los candidatos preseleccionados, afirmó este martes el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. Recordó que en 2023 el Órgano Electoral en pleno se reunió en el municipio cruceño de Porongo, donde determinó reducir el tiempo del operativo electoral de 150 a 90 días, con el objetivo de celebrar este proceso electoral. “El Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales y todas las instancias dependientes del Órgano Electoral tienen todo el preparativo listo para llevar adelante la elección”, afirmó en una conferencia de prensa, acompañado por el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas. “Estamos listos y con todo preparado para eso (las elecciones judiciales), como ya lo hemos adelantado, tenemos el presupuesto y este año el Ministerio de Economía nos ha garantizado que ese presupuesto está disponible”, insistió. En 2023, el Tesoro General de la Nación (TGN) transfirió al OEP un presupuesto de Bs 183.000.000 para la realización de las Elecciones Judiciales 2023, refiere un informe de la entidad electoral. No obstante, Hassenteufel aclaró que todo el proceso no está en manos del Tribunal Supremo, ya que hay una “fase previa a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional” y que está referida a la aprobación de un reglamento y convocatoria consensuado y apegado a la Constitución para realizar la preselección de los candidatos. “En cuanto la Asamblea apruebe la ley de convocatoria y el reglamento de selección y preselección, el Órgano Electoral empezará a realizar su trabajo”, aseguró. Desde marzo de 2023 la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero estos no se concretaron por normativas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión. Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último Proyecto de Ley 144 se suspendían todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el TCP. Por el fracaso en la Asamblea, el TCP declaró la prórroga de mandato “de manera excepcional y temporal” de los magistrados y consejeros “hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades”, según la sentencia 0049/2023. En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron a inicio de mes protestas en la capital del Estado, Sucre, y ahora están en un bloqueo de caminos centrado en el departamento de Cochabamba. Además de exigir la renuncia de los magistrados y consejeros, los bloqueadores defienden la nueva postulación de Morales, a pesar de que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide. El lunes, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a un espacio de diálogo concertado para garantiza la celebración de las elecciones judiciales. En paralelo se conoció un comunicado de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, donde urge a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a avanzar en la celebración de las elecciones judiciales, garantizando un proceso de preselección transparente, participativo e integral. Al respecto, Hassenteufel indicó que “es una preocupación legítima” y que debe “llamarnos a la reflexión a todos los bolivianos porque todos debemos empeñarnos” en que se realice “sí o sí” la elección de los altos magistrados. También afirmó que no habrá ningún choque de eventos entre las elecciones judiciales y las elecciones primarias que podrían celebrase este año. “Las elecciones primarias posiblemente deban realizarse en diciembre de este año y la convocatoria debe ser realizada 120 días antes; por tanto, es posible, es totalmente factible que, entre ese periodo, de diciembre y lo que resta de aquí a ese mes podamos llevar adelante la elección, puede ser mayo, junio, julio, no vemos que haya ningún inconveniente para eso”, argumentó.