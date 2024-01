Presentan Acción Popular contra Evo y Del Castillo debido a los bloqueos





23/01/2024 - 12:49:21

Erbol.- El exdiputado Amilcar Barral y la organización denominada Búnker presentaron en tribunales de La Paz una Acción Popular en contra de Evo Morales por la convocatoria a bloqueos y contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por no evitar los cortes de rutas. “Estamos demandando tanto a Evo Morales como incitador y organizador de estos conflictos y estos bloqueos de caminos por un interés personal. Y también contra el ministro Eduardo Del Castillo porque no está haciendo nada para evitar este tipo de bloqueos”, dijo Barral. Los bloqueos exigen la renuncia de magistrados prorrogados y la convocatoria a elecciones judiciales, mientras que el Gobierno sostiene que es una medida de presión solo para favorecer a Evo Morales, toda vez que las autoridades judiciales cuestionadas emitieron una sentencia que podría inhabilitar su candidatura. El exdiputado lamentó los perjuicios económicos que se causan con esta situación. Atribuyó estos problemas a la pelea entre integrantes del MAS. Recordó que el Gobierno reprime inmediatamente cuando se movilizan sectores de oposición, pero no ocurre lo mismo cuando se moviliza el “evismo”. Sospecha que esto es por miedo de parte del primer mandatario. Barral precisó que con esta Acción Popular se pretende que se investigue y se detenga a los instigadores de los bloqueos, siendo el primero Evo Morales, además de que se inicie procesos administrativos y/o penales que correspondan contra los funcionarios públicos que no están cumpliendo con su deber contra los bloqueos, como el Ministro de Gobierno.