Revelan identidad de mujer con la que supuestamente Piqué fue infiel a Shakira





23/01/2024 - 10:23:40

En junio próximo se cumplirán ya dos años desde que estalló la bomba con la noticia de que Shakira y Gerard Piqué se separaban despúes de 10 años y dos hijos juntos. La mediática separación sacó los trapitos al sol en la vida íntima de la pareja y destapó la relación entre el extufbolista y la relacionista catalana Clara Chía Martí. Pero como vaticinaba en 2023 El Niño Prodigio, esa no sería la única aventurilla del empresario de 36 años. Y en España un popular programa de televisión ha puesto nombre y apellido a la otra mujer con la que Piqué supuestamente le habría sido infiel a Shakira, y era una amiga y colaboradora de la cantante. Se trata de Anna Kaiser, una influencer de fitness que goza de casi 300,000 seguidores en Instagram y se ha hecho popular por sus singulares rutinas de ejercicio y entrenamiento corporal.

De acuerdo con el programa Socialité (Telecinco) Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué por una indiscreción de una empleada del ahora empresario. "Sentía lástima por ella y se lo contó", aseguró el periodista argentino Javier Ceriani, al ofrecer la noticia en dicho programa. Según dicha fuente, la supuesta infidelidad habría ocurrido dos años antes de que Piqué hubiese iniciado su relación amorosa con Clara Chía. A Kaiser se le señala como el 'arma secreta' detrás del increíble físico de Shakira en el Super Bowl, como ella misma demostró en una entrevista con el programa Extra. De hecho, la relación entre ambas mujeres se remonta a más de 10 años. "Cuando conocí first a Shakira por primera vez ella tenía una fuerza de voluntad increíble y encontraba y encontraba cualquier excusa posible para no ejercitarse", explicó Kaiser en un post de Instagram. "Pero yo fui tenaz. En más de una ocasión me encontré esperándola afuera del estudio de grabación hasta la 1 de la mañana para poder hacer sus ejercicios", afirmó al explicar cómo finalmente conquistó a la colombiana para realizar sus rutinas, las cuales continúa realizando 13 años después. "[Shakira] continúa inspirándome con su poder y fuerza de voluntad como mujer, madre, artista, filántropo, empresaria y ahora entusiasta de la salud", puntualizó.