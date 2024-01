Luis Miguel haciendo pizza: Michelle Salas muestra otras cualidades de su papá





23/01/2024 - 10:07:09

Por muchos años, la relación entre Michelle Salas y Luis Miguel se mantuvo distante, sin embargo, la boda de la modelo con Danilo Díaz marcó un nuevo capítulo en su vida, incluso en su relación con el cantante. Durante el regreso a los escenarios de ‘El Sol de México’, Michelle estuvo presente, marcando los primeros signos de una posible reconciliación entre ellos. La relación entre papá e hija mejoró considerablemente hasta el punto de que el cantante fue uno de los invitados más esperados de su boda, incluso, se dijo que Luis Miguel bailó con Michelle Salas y desde ese momento no se han separado, y según informes, la joven pasó el Fin de Año en la Riviera Maya junto al cantante. Ahora, un video que compartió Michelle Salas en sus Instagram Stories se viralizó rápidamente, pues presuntamente muestra a Luis Miguel adoptando un papel paternal al preparar pizza para su hija. En el video se puede apreciar a un hombre de espalda, con camisa azul ajustada, pantalón blanco y lentes oscuros enfrente de un horno de leña para preparar pizzas. Aunque la cara del cantante no se aprecia muy bien en el video, sus seguidores afirman que sí se trata de Luis Miguel por tener las mismas facciones del cantante e incluso por la ropa que usa. Salas se encargó de presumir el resultado final en sus redes, así como también mostró fotos que demuestran que, luego de esta posible reunión con su padre, regresó a Nueva York, la ciudad donde reside para seguir cumpliendo con sus compromisos laborales y disfrutar de su vida de casada. En 2008, Michelle Salas y Luis Miguel llegaron a ser captados con mucha frecuencia por los paparazzis, hasta que su vínculo se fracturó, debido a que supuestamente el cantante se habría enterado del romance que existía entre su hija y Alejandro Asensi, quien fuera su representante a lo largo de 10 años y gran amigo, por lo que la relación le pareció una traición. Sin embargo, esa no fue la primera vez que padre e hija se distanciaron, pues desde que la influencer nació, el artista se mantuvo distante, tal y como lo contó la periodista Claudia de Icaza en su libro Luis Miguel, en gran solitario, publicado en 1994, seis años después de que Stephanie Salas diera a luz a Michelle y en el que revela que, efectivamente, El Sol es el papá de la joven. Sin embargo, Alejandro Basteri, tío de Michelle, siguió viendo a la niña, a pesar de que su papá no lo hacía, pues la periodista aseguró que ella misma coincidió con tío y sobrina en diferentes eventos sociales. Esta versión coincidiría con la buena relación que tiene Michelle con Alejandro, pues en todos los conciertos de su papá a los que ha asistido, se le ve en compañía de su tío y su pareja, Mariana Otero, quienes también asistieron a su boda en octubre.