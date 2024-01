Cochabamba cercada por bloqueo indefinido exigiendo renuncia de magistrados prorrogados





23/01/2024 - 09:57:49

El principal bloqueo declarado indefinido, ha cercado a Cochabamba de oriente y occidente en su segundo día, exigiendo la renuncia de los magistrados que han prorrogado su mandato. “Desde el día de ayer (lunes) a las cero horas han sido suspendidas las salidas a Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, toda vez que han sido registrados bloqueos en esos sectores”, informó, el administrador de la Terminal de Buses de La Paz, Américo Gemio. “Estos tres puntos han sido bloqueados el día de ayer (lunes) y no ha salido ninguna flota ni han llegado tampoco”, señaló.

Añadió que, sin embargo, las salidas de buses al hacia el resto de los departamentos y países como Argentina Perú y Chile son regulares y normales, por ejemplo, a Oruro, Tarija, Sucre, entre otros. El senador evista y mano derecha de Morales, Leonardo Loza, advirtió que masificarán los bloqueos desde hoy. “De acuerdo al informe de nuestras confederaciones, el bloqueo se va a masificar, no solo van a ser Cochabamba, no solo va a ser Oruro, Potosí, Chuquisaca, mañana (hoy) será Santa Cruz, esta noche (ayer) La Paz, y así, los nueve departamentos del país, esto va a ser completamente contundente", adelantó Loza. Los bloqueos también afectan en el norte de Potosí, región que amaneció incomunicada con Oruro, Cochabamba, La Paz y Potosí, reportó radio Pío XII. También informan otros medios, se ha instalado bloqueo en el departamento de Oruro, particularmente en el sector de Challapata.