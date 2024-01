Cristian Castro minimiza rumores sobre la salud de Verónica Castro





23/01/2024 - 09:43:13

Cristian Castro acabó con las especulaciones sobre el estado de salud de su mamá, la actriz Verónica Castro, luego de que medios sudamericanos informaran que la también conductora de televisión se encontraba delicada. Durante la entrevista que concedió al programa Secretos Verdaderos, el cantante mexicano fue cuestionado por la salud de la reconocida intérprete, pues surgieron rumores de que tenía inconvenientes de motricidad. Cristian Castro contestó: “La verdad es que ella está actuando a que está enferma, porque me quiere de… te juro por Dios, las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver”. Y agregó: “Yo eso es lo que pienso, en mi mente digo ‘cuando yo llegue a ver a mi madre, ella va a estar bien, ella se va a componer en un minuto cuando nos veamos, yo la abrace, le doy un beso, nos miramos, la sigo abrazando y ahí se le van todas las enfermedades que pueda tener’”. Tras minimizar las especulaciones sobre el estado de salud de Verónica Castro , Cristian confesó que no está de acuerdo con el look actual de su famosa madre. “Yo quisiera que se tiña el pelo, que se tiñera las canas, lo único que le pido es ‘ma, por favor teñite las canas’, pero…”, declaró el artista. Cristian Castro fue al programa acompañado de su novia argentina Mariela Sánchez, quien reveló que mantiene una excelente relación con Verónica Castro, pese a que aún no la conoce personalmente. “Mi suegra me habla a mí directamente”, dijo Mariela. A lo que Cristian agregó: “Olvídate que ya no me habla a mí, ahora le manda TikToks todo el día a Mariela”, declaró. Finalmente, la pareja reveló que será en las próximas semanas cuando viajen a México para que Verónica Castro conozca a la argentina que le robó el corazón a Cristian. “Vamos ahora en 10 días o 15”, apuntó Sánchez.