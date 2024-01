Pasajero se percata de que faltaban pernos en un ala del avión justo antes del vuelo





23/01/2024 - 09:36:08

Un vuelo de la aerolínea británica Virgin Atlantic que debía salir de Mánchester con destino a Nueva York el 15 de enero fue cancelado después de que un pasajero advirtiera una anomalía minutos antes de la salida. Así lo informaron los medios de comunicación locales. El viajero Phil Hardy, de 41 años, se percató de que faltaban cuatro pernos en un ala del avión durante la sesión informativa sobre seguridad e informó de ello a la tripulación de a bordo. Ingenieros especializados acudieron al lugar y el vuelo se canceló como "medida de precaución" y para que se realizaran las comprobaciones oportunas. Los pasajeros fueron desviados a otros vuelos. Un vuelo de Virgin Atlantic que deb�a salir de M�nchester con destino a Nueva York fue cancelado despu�s de que un pasajero se percatara de que faltaban cuatro pernos en un ala del avi�n durante la sesi�n informativa sobre seguridad, e inform� de ello a la tripulaci�n. pic.twitter.com/0mX0rS1asM — Sepa M�s (@Sepa_mass) January 23, 2024 Hardy dijo que los empleados de la aerolínea le aseguraron en repetidas ocasiones que no había ningún problema con el ala, pero un incidente reciente con un avión de Alaska Airlines al que se le desprendió parte del fuselaje en pleno vuelo aumentó su preocupación. "Pensé que era mejor mencionárselo a una azafata para estar seguro", afirmó, según cita el New York Post. El avión Airbus A330 tiene 119 elementos de fijación en cada ala, y la pérdida de cuatro de ellos no habría afectado a la seguridad del vuelo, dijo el ingeniero jefe de alas de Airbus A330, Neil Firth. También añadió que el panel afectado era una estructura secundaria utilizada para mejorar la aerodinámica del avión. A su vez, un portavoz de la aerolínea pidió disculpas a los pasajeros por el retraso de sus viajes y aseguró que tras comprobaciones adicionales y la sustitución de las fijaciones, el avión está de nuevo en servicio.