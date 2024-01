Brasil cuenta con más de 6 millones de dosis de vacuna japonesa contra el dengue





23/01/2024 - 08:38:41

Agencia Brasil.- Llegó a Brasil el primer lote de la vacuna contra el dengue proporcionada por el laboratorio japonés Takeda Pharma y ofrecida gratuitamente a través del Sistema Único de Salud (SUS). El gobierno recibió 720.000 dosis del inmunizante Qdenga y anticipó que las primeras administraciones se realizarán en febrero. Además de las dosis donadas, el Ministerio de Salud también adquirirá unas 600.000 dosis adicionales del fabricante, sumando un total de 1,32 millones. Asimismo, se han adquirido 5,2 millones de dosis que se distribuirán de manera progresiva hasta noviembre. La capacidad total disponible en el laboratorio para este año es de 6.52 millones de dosis. Por lo tanto, en 2024, la vacunación se llevará a cabo en poco más de 3,2 millones de personas, ya que el programa de vacunación requiere la administración de dos dosis, con un intervalo mínimo de 90 días entre cada una. Este año, el foco estará en niños y adolescentes de 10 a 14 años. Ese grupo de edad presenta un elevado índice de hospitalizaciones por dengue, siendo el segundo más afectado después de los ancianos. Para este último grupo, la vacuna aún no ha sido aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Las dosis se dirigirán a los grandes municipios con alta transmisión de dengue en la última década y una población residente de 100.000 habitantes o más. Pionero Brasil se convierte en el primer país en ofrecer la vacuna contra el dengue en el sistema público de salud universal. El Ministerio de Salud incorporó la vacuna contra el dengue en diciembre de 2023, una decisión que fue rápidamente aprobada por la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías al Sistema Único de Salud (Conitec). La vacuna japonesa, aprobada por Anvisa en marzo del año pasado, ya estaba disponible en clínicas privadas desde julio. Este inmunizante puede administrarse a personas de 4 a 60 años para prevenir el dengue, sin importar la exposición previa a la enfermedad y sin necesidad de una prueba previa a la vacunación. Cómo funciona La vacuna contra el dengue está compuesta por cuatro serotipos diferentes y utiliza la tecnología del virus atenuado. En este enfoque, la vacuna contiene el virus del dengue modificado para que pueda infectar, pero no cause la enfermedad. La eficacia de la vacuna es del 80,2% contra el dengue, y brinda protección durante 12 meses después de recibir la segunda dosis. Debido a su composición con un virus debilitado, la vacuna está contraindicada para embarazadas, madres lactantes, personas con algún tipo de inmunodeficiencia o aquellas sometidas a tratamiento inmunosupresor. Por esta razón, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) aún no ha aprobado su uso en ancianos, ya que podrían tener una menor inmunidad y desarrollar la enfermedad.