Manfred sobre bloqueo evista indefinido: El tema de fondo es desestabilizar al Gobierno





22/01/2024 - 16:25:59

Opinión.- El alcalde Manfred Reyes Villa aseguró que el bloqueo ejecutado por sectores afines a Evo Morales en demanda de Elecciones Judiciales y la renuncia de magistrados es “político” y busca “desestabilizar al Gobierno” de Luis Arce.



“El Congreso es el encargado de darle una solución. Es el Congreso el que tiene que aprobar una ley y ya, definitivamente habrá elecciones. Pero ese no es tema de fondo. El tema de fondo es desestabilizar al Gobierno, el tema de fondo es cambiarlo, el tema de fondo no es querer arreglar la Justicia ¡Qué va a arreglar la Justicia! El tema es político, así de claro”, señaló Reyes Villa. Indicó que el Gobierno no pude dejarse intimidar de esta manera. “No se puede dejar intimidar de esta manera un Gobierno; y, no es que yo esté con el Gobierno, pero nos perjudica a todos este tipo de bloqueo”, enfatizó Reyes Villa. APUNTA A MORALES El edil apuntó a que Evo Morales llegó a ser presidente de Bolivia “gracias a los bloqueos” y hoy pretende volver nuevamente a la silla presidencial con el cierre de vías. “Le estará interesando un pepino el poder judicial (a Morales). Lo que le interesa es que seguramente haya otro poder judicial que lo habilite. Como lo han inhabilitado, y como ha utilizado este poder judicial para reelegirlo, lo ha instrumentalizado totalmente, y como ahora ya no le hacen caso, entonces ahora dice: ‘Fuera ese tribunal y tiene que haber otro tribunal que me habilite a la re, re, re, re elección”, señaló Reyes Villa. El Burgomaestre añadió que existe un intento de “conspiración” contra el Gobierno y también precisó que para ello “hay ley y castigo”. ASAMBLEA La primera autoridad municipal recordó que la instancia decisoria para zanjar el problema judicial es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Es el Congreso que tiene que aprobar una ley y ya”, enfatizó al respecto.



“Es un total perjuicio para el país, la gente quiere transitar”, lamentó, tras manifestar sus deseos de que el Gobierno haga cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y así permita la “libre transitabilidad” en las vías. Finalmente, dejó en claro que la medida de presión desangra la economía nacional y perjudica a los transeúntes. Por ello, pidió al MAS “evista” no hacer daño al país.