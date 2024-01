Arce habla de subvención, industrializacion y peligros para el Estado Plurinacional





22/01/2024 - 12:22:49

En el Día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce habló, entre otros temas, de la subvención para los carburantes, un modelo económico con industrialización y los peligros que puede sufir el Estado Plurinacional. El mandatario aseguró que el modelo económico no está agotado, por el contrario, apunta a reducir $us 1.300 millones en importaciones y mantener la política de subvención, como a los carburantes. “No hay ningún agotamiento de nuestro modelo ni mucho menos se puede afirmar que está en su fase terminal. Esa es una construcción mediática que contrasta con la realidad. Tenemos dificultades que nos impiden estar mejor, no vamos a negar”, expresó. “Nuestra respuesta a las dificultades, producidas por razones internas y externas, no es la receta neoliberal, sino la profundización de nuestro modelo en las condiciones actuales. Eso es inversión productiva para garantizar un país estable y digno”, destacó. La industrialización con sustitución de importaciones es una de los pilares de la actual administración con la construcción de más de 150 factorías en diferentes regiones de Bolivia. La idea es dejar de importar una importante cantidad de productos con producción nacional. Arce proyectó que con esta política se reducirá “la dependencia de productos extranjeros en al menos $us.1.300 millones anuales, monto que se quedará en el país en beneficio de los productores nacionales”, como parte del modelo económico que también tiene entre sus bases a la política de subvención. “Es importante que entendamos que la subvención es una forma de redistribución de los recursos, porque solo así garantizamos tener, por ejemplo, el pan en nuestras mesas a diario y al mismo precio de hace años”, afirmó en alusión a la subvención de alimentos y carburantes. Bolivia por la senda de la industrialización Arce afirmó que, con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), ahora Bolivia camina por la senda de la industrialización de los recursos renovables y no renovables para sustituir importaciones. “Nuestro modelo económico ha demostrado ser lo que se necesitaba para desmontar los viejos modelos de dominación y explotación, para distribuir la riqueza en momentos de bonanza, para salir de los momentos de crisis ocasionados por razones internas y externas; y, ahora, para encaminar al país por la senda de la industrialización de nuestros recursos renovables y no renovables con sustitución de importaciones”, afirmó el Jefe de Estado. “Primero, desmontar las viejas estructuras del modelo neoliberal; y, segundo, de manera paralela, diseñar e implementar cada uno de los entramados de aquel nuevo modelo llamado a reencausar los motores del crecimiento económico con justicia social y con mayor presencia del Estado en la economía”, explicó. En ese sentido, la premisa siempre fue la de construir una sociedad inclusiva, equitativa, que retomara los saberes ancestrales y rindiera un homenaje permanente a la lucha del pueblo por recuperar los recursos naturales y “el soberano derecho de gobernarnos a nosotros mismos”. Peligros para el Estado Plurinacional Arce Catacora advirtió inminentes peligros contra la vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia por intereses políticos personales que pretenden debilitarlo, a 15 años de su establecimiento. “Hay razones para estar preocupados y, por tanto, para estar alerta y en pie de combate. Las amenazas de un proyecto de restauración conservadora y colonial no han desaparecido, y ahora cuentan a su favor con su articulación con una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, están por debilitar los cimientos de nuestro Estado Plurinacional (…). Estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado Plurinacional y de eso hay que estar advertidos”, advirtió. Arce señaló que “la derecha tradicional y la nueva derecha funcional a la estrategia con la que el imperialismo quiere reconquistar el continente americano”, son una amenaza para el Estado boliviano, para su sistema de representación, para la forma en cómo se participa en la política, para la ampliación de la democracia, para los derechos individuales y colectivos efectivos, para su soberana política exterior y para su exitoso modelo económico. También recordó que un 22 de enero de 2006 se abrió un nuevo tiempo para Bolivia, de transformación del viejo Estado colonial, republicano y neoliberal, a uno nuevo de inclusión de todos los sectores.