Ministra Prada: El bloqueo busca imponer una candidatura y atentar contra la economía





22/01/2024 - 08:56:16

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reprochó el accionar de grupos afines a Evo Morales, quienes utilizan como excusa el tema de las elecciones judiciales para convulsionar el país y desestabilizar al Gobierno. "La verdadera intención de los bloqueos es imponer una candidatura, una reelección indefinida, y apuñalar por la espalda a la economía del pueblo boliviano", denunció en entrevista con Bolivia Tv. Apuntó que detrás de la convocatoria de bloqueo por grupos afines a Morales, está el interés de convulsionar el país y afectar a la economía, por intereses políticos. “Eso hay que decirlo claramente porque el pueblo no es tonto, detrás de esto, detrás de los bloqueos, detrás de estas convocatorias hay ambiciones de poder, ambiciones de poder desmedidas, hay intereses de cuotearse la justicia, intereses de dar un golpe al Órgano Judicial y a partir de ello gestar una estrategia de desestabilización en la Asamblea Legislativa para acortar el mandato de una gestión de gobierno”, aseveró. Afirmó que los bloqueos le significan a la economía boliviana más de $us 120 millones de pérdida por día, y que se lo “cargan al pueblo trabajador”. “Lo que se está pretendiendo es tomar como excusa el tema de la justicia y las elecciones judiciales para convulsionar y desestabilizar al país, para enfrentarnos entre bolivianos y llevar a un acortamiento de gestión del presidente Luis Arce”, reiteró. Respecto a las elecciones judiciales y la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial, Prada aclaro que el Gobierno no es el responsable de convocar a elecciones y de que se haya postergado ese proceso. Sostuvo que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de llevar adelante el proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial, y el Órgano Ejecutivo el deber de garantizar los recursos económicos para que se lleve adelante.