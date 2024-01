Países de la CAN acuerdan operaciones conjuntas y crear banco de datos para combatir la delincuencia organizada





22/01/2024 - 08:47:44

Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú acordaron este domingo en la reunión de la Comunidad Andina (CAN), celebrada en Lima, un plan de acción para contrarrestar a la delincuencia organizada que va desde operaciones conjuntas hasta crear un banco de datos. La ola de violencia desatada en Ecuador tras la fuga el 7 de enero del narco José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', fue considerada como "una amenaza a la institucionalidad democrática de la subregión andina", y la reunión extraordinaria del CAN, convocada por Bolivia, tenía como objetivo adoptar una respuesta coordinada ante los retos en materia de seguridad subregional. El ambicioso plan de acción regional, adoptado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y los ministros a cargo de la Defensa y Seguridad Interna, consta de 13 puntos que abordan diversos ámbitos de colaboración, desde las acciones en las fronteras con la cooperación migratoria, aduanera, en materia penitenciaria e inteligencia, hasta el control del tráfico de armas, drogas y minería ilegal. Asimismo, para combatir el narcotráfico, la trata de personas, minería ilegal y el tráfico de armas, municiones y explosivos, los integrantes de la Comunidad Andina se comprometieron a reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos, además de colaborar en las tareas de identificación, control y neutralización de los pasos fronterizos no autorizados. También se prevé establecer un mecanismo "ágil" de intercambio de información migratoria "relevante" para crear el Banco Andino de Datos (BAD), donde se almacenará la información personal con los datos biométricos. La nueva herramienta facilitaría la detección de las personas con antecedentes, con requisitorias o con impedimento de tránsito, cita un reporte de RT. Además, se acordó realizar "en el más breve plazo operaciones policiales y/o militares coordinadas, cuando corresponda", en las zonas fronterizas para "enfrentar los ilícitos transnacionales" y "ejecutar ejercicios operativos relacionados con el control del tráfico de drogas en las fronteras, como la transferencia de blancos aéreos, de conformidad a la normativa nacional de cada país". La cooperación en materia de inteligencia, a su vez, permitirá"analizar el modus operandi de la delincuencia organizada transnacional" y coordinar el intercambio de información pertinente sobre las amenazas y riesgos comunes para "permitir una idónea y oportuna intervención policial, así como captura de integrantes y miembros de las organizaciones delictivas". Para determinar los flujos financieros ilícitos, se pondrá en funcionamiento en el primer trimestre de este año un mecanismo andino de seguridad financiera.