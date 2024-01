Evistas aseguran bloqueo contundente y el gobierno dice que hay acarreo de gente y matonaje político





21/01/2024 - 17:35:05

Sectores afines al jefe del MAS Evo Morales aseguraron este domingo que el bloqueo de caminos será contundente a partir de las cero horas de este lunes exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial. Mientras que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció que los seguidores del expresidente Evo Morales aplican un “matonaje político” para obligar a gente de trópico a boquear y a trasladarse a otros lugares del país para iniciar este lunes el bloqueo de caminos, en un plan que incluye la toma de estaciones policiales. “Lamentamos profundamente que se esté convocando a compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba amenazándolos con quitarles sus tierras, chantajeándolos, ejerciendo un verdadero matonaje político”, denunció en conferencia de prensa. Por su lado, el diputado evista Héctor Arce pidió al gobierno no subestimar al pueblo boliviano ni a las organizaciones sociales y afirmó que en varios departamentos a partir de esta noche se movilizarán las bases para que el bloqueo sea contundente. Arce es diputado de Cochabamba y manifestó que el Cono Sur, Parotani, Trópico de Cochabamba amanecerá “completamente bloqueado”. Dijo que el gobierno trata con mucha arrogancia y mucha soberbia el tema del bloqueo por defender a los magistrados auto prorrogados, en vez de pedir su renuncia y viabilizar las elecciones judiciales porque está claro que el gobierno es el encargado de sabotear el proceso de selección de magistrados desde la Asamblea Legislativa. El viceministro Ríos reveló grabaciones y mensajes de WhatsApp donde, además, se detalla parte de la estrategia para el bloqueo que busca la dimisión de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los movilizados defiendan una nueva candidatura de Morales pese a la sentencia constitucional 1010/2023 que anuló la reelección como un derecho humano. De hecho, de acuerdo con Ríos, desde el trópico de Cochabamba se trasladan personas a otras ciudades “para efectivizar el bloqueo de caminos” porque no tiene respaldo. “Se está acarreando compañeros y compañeras del trópico de Cochabamba a otras ciudades con la finalidad de poder realizar este bloqueo porque no está logrando tener la contundencia ni el apoyo nacional”, afirmó. En uno de los audios, un varón, presumiblemente transportista, informa que la Federación Carrasco ordenó el traslado de personas a Parotani para instalar un punto de bloqueo hasta que se apruebe una ley corta para las elecciones judiciales y los actuales magistrados renuncien. “El punto clave del bloqueo va a ser allá en Parotani, Cochabamba, en esa subida, para lo cual han destinado los centrales porcentajes (de afiliados) para ir, nosotros como transportistas también nos ha tocado a 60 personas, ya veremos a quienes vamos a mandar, los nuevos, no se, hay que estudiar, va a ser intransitable desde las 00h00”, afirma. El gobierno advirtió que, si bien el derecho a la protesta está garantizado, enfatizó que no se permitirá que se afecte el derecho al libre tránsito del resto de la población.