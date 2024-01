Aguilera revela que dinero robado en Santa Cruz proviene de Chile y tiene vínculos con Sebastian Marset





21/01/2024 - 08:23:08

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló este sábado que los $us 843.500 robados en Santa Cruz provienen del Banco Santander de Chile y que tiene vínculo con el narcotraficante prófugo Sebastian Marset. Aguilera presentó a Óscar Gutiérrez quien aseguró ser propietario del dinero y enviado al penal de Palmasola por 120 días. “En los allanamientos en el marco del caso robo millonario se encontraron, en la casa Óscar Gutiérrez, teléfonos satelitales y datos de nuevos implicados que deben declarar. Asimismo, se estableció que el coche identificado en el operativo está a nombre de Sheila Pereira Zeballos, el motorizado fue registrado por un sujeto que realizó el mismo proceso en un vehículo que corresponde a la organización de Marset. Asimismo, el dinero ingresó desde el país vecino de Chile, de manera ilegal”, afirmó en conferencia de prensa. Gutiérrez, de profesión abogado, es procesado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, fundamentalmente por el contrabando de dinero y legitimación de ganancias ilícitas. En audiencia cautelar llevada este sábado en Santa Cruz, el acusado aseguró ser el propietario del dinero y luego que uno de sus sobrinos era el dueño, lo que generó sospechas. “Estamos en una certeza de que esta importante cantidad de dinero ha salido de bóvedas del Banco Santander, de Iquique (…). Esto aconteció el día 10 de enero, vale decir que entre la salida del dinero hasta el ingreso al país, se habrían demorado dos días y obviamente que encontramos una falta de declaración aduanera, quiere decir que no existe un ingreso legal de esta cifra importante de dinero a nuestro país”, apuntó el viceministro. El hallazgo y robo del dinero se efectuó el 12 de enero cuando tres agentes de Tránsito en la capital cruceñas interceptaron una vagoneta blanca que intentó eludir el control rutinario. Al interior del vehículo estaban dos jóvenes de sexo masculino con el dinero. Al final del operativo, los tres agentes dejaron que se vayan las dos personas en el vehículo, pero antes decomisaron el dinero; sin embargo, no dieron parte a sus superiores. Luego de conocer el hecho, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, ordenó la aprehensión de los tres agentes, quienes fueron procesados y llevados a detención preventiva en Palmasola, acusados de concusión. Para continuar con las investigaciones, Aguilera informó que el Ministerio Público convocará para que den sus declaraciones a Sheila Pereira Zeballos, Armando Monzón Díaz, padrastro de Lucas Paz Roldan y a Martha Gutiérrez, hermana de Óscar Gutiérrez.