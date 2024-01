Del Castillo: Evistas carecen de fuerza para bloquear todo el país





21/01/2024 - 08:11:03

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado que los seguidores de Evo Morales carecen de “fuerza” para bloquear a nivel nacional y que por ello se apela a la coerción para realizar una medida de presión que, afirmó, es absurda porque no le compete al Gobierno nacional viabilizar las elecciones judiciales, sino a la Asamblea Legislativa. “Nosotros consideramos que no existe la fuerza correspondiente para cerrar a nivel nacional, sabemos que existen algunas regiones del país donde tienen mayor afluencia de gente, como es la zona del trópico de Cochabamba y algunos otros dos puntos; sin embargo la gente está siendo coercionada, está siendo obligada para realizar movilizaciones que son absurdas”, afirmó luego de un encuentro con afiliados a la Federación de Campesinos del departamento de Santa Cruz. Convocado por los seguidores de Morales, el bloqueo nacional de caminos se iniciará el lunes 22 de enero. Los movilizados, que defiendan una nueva candidatura de Morales pese a la sentencia constitucional 1010/2023 que anuló la reelección como un derecho humano, buscan la dimisión de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional plurinacional (TCP) que permanecen en sus cargos por las fallidas elecciones judiciales de 2023. La medida se impulsa desde el trópico de Cochabamba, donde Morales centra sus fuerzas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) rechazó la convocatoria al bloqueo e instruyó a sus afiliados a impedirlo. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jaúregui, dijo que la verdadera motivación de los movilizados no es el cambio de la justicia, sino anular la sentencia 1010/2023 que impide una nueva candidatura de Morales. Del Castillo afirmó que “no va haber ningún bloqueo en el municipio de El Alto” porque “la gente está cansada de pelear por intereses personales”. “Hay que uniros todos los bolivianos y bolivianas, no queremos volver a la época del 2019 donde el origen del conflicto de muerte, persecución, de gente exiliada y encarcelada fue por la repostulación”, reflexionó. A los seguidores del expresidente les sugirió pedir a los “disputados del ala “evista” que elaboren un reglamento”, lo aprueben en la Asamblea Legislativa, realicen el proceso de preselección de los candidatos y se convoque a las elecciones para elegir a las nuevas altas autoridades del Órgano Judicial y el TCP. Defendió, además, la legalidad de la declaración constitucional 049/2023 que dispone la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional hasta que se realice la elección judicial. “Ya hemos visto que esto (la prórroga de mandato) no es inconstitucional, es un tema que ya ha acaecido en nuestro país en la gestión 2019, 2020, donde a los diputados se les prorrogó el mandato en atención de que los asesores diputados no pueden asumir una diputación, los asesores de un senador no pueden asumir una senaturía; por tanto, se les tiene que ampliar su mandato porque a estas autoridades la elige el pueblo boliviano, y lo mismo sucede con las autoridades del Órgano Judicial”, enfatizó. Además, explicó que no se puede interrumpir el servicio de justicia para el pueblo boliviano, “no se puede dejar sin efecto o generar un desgobierno en todo el territorio nacional donde no funcione el Órgano de Justicia” como pretende Morales y sus aliados Carlos Mesa y Fernando Camacho al pedir la renuncia de los magistrados y consejeros.