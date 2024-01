Baldwin es acusado otra vez por homicidio involuntario; podría ir a prisión





20/01/2024 - 18:16:52

Este viernes, el actor y productor estadounidense Alec Baldwin fue acusado otra vez por homicidio involuntario y será juzgado por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien perdió la vida por un disparo accidental en 2021 con un arma de utilería en el set de rodaje de la cinta ‘Rust’. Baldwin fungía era actor principal y coproductor de la película Rust, por lo que el día del trágico deceso, estaba apuntando con un arma a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo en una película ambientada en las afueras de Santa Fe, cuando el arma se disparó y también hirió al director Joel Sousa. En declaraciones anteriores, Baldwin ha manifestado que apretó el martillo, pero no el gatillo, y disparó el arma. Esta decisión contra Alec Baldwin llegó luego de que un gran jurado de Nuevo México escuchara la evidencia presentada por los fiscales especiales Kari Morrissey y Jason Lewis. La nueva denuncia surge de un nuevo análisis del arma de fuego, que tuvo que ser reconstruida porque fue rota en los primeros exámenes elaborados por las autoridades. Forenses y expertos balísticos concluyeron en agosto del año pasado que, a pesar de lo que sostiene Baldwin, el mecanismo del arma sí debió ser accionado para disparar el proyectil. “Este incidente fatal fue consecuencia de que el martillo del arma fue retraído completamente de forma manual hasta cargarla y en algún punto el gatillo tuvo que ser oprimido”, señala el documento. Sin embargo, nadie ha podido explicar por qué el arma estaba cargada con balas auténticas. Por su parte, Luke Nikas y Alex Spiro, abogados del artista de 65 años del bufete Quinn Emanuel, expresaron: "Estamos deseosos de verlos en los tribunales". Hasta el momento no se ha fijado la fecha para el juicio, pero, según medios internacionales, en caso de ser condenado, Baldwin podría enfrentar a una pena de hasta 18 meses en prisión. La primera vez el actor fue acusado de homicidio culposo en enero de 2023. La Fiscalía de Santa Fe inició entonces el proceso culpando al actor de no seguir las medidas de seguridad en el rodaje. Los cargos fueron retirados en abril del año pasado tras una agresiva estrategia de la defensa del artista en contra del equipo de fiscales que construyó el caso judicial. Hannah Gutiérrez, la encargada de la armería de la producción, será juzgada el 21 de febrero. Al igual que Baldwin, enfrenta un cargo de homicidio imprudente y otro cargo por manipulación de evidencia. Gutierrez Reed debía manejar las armas en el plató y fue quien cargó el revólver con munición verdadera por accidente. Cabe mencionar que el rodaje del filme se reanudó el año pasado en Montana gracias a un acuerdo con el viudo del director de fotografía, Matthew Hutchins, que se convirtió en productor ejecutivo del proyecto.