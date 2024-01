Lima se solidariza con exministra Roca y pide a jueces actuar con humanidad para avalar permiso de viaje





20/01/2024 - 18:04:28

El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó este sábado su solidaridad con la exministra de Salud Eidy Roca y demandó que los jueces actúen con humanidad para que la exautoridad pueda obtener su permiso de viaje a Argentina por temas de salud. “Expresar nuestra solidaridad con la exministra Eidy Roca, entendemos que atraviesa por un problema de salud. Lamentablemente ella atraviesa por un proceso penal y por ello tiene medidas cautelares”, dijo en contacto con medios de prensa. Roca se encuentra con detención domiciliaria y arraigo como consecuencia del proceso penal en su contra por la compra de 324 respiradores chinos con sobreprecio. Según Lima la exautoridad no logró el permiso del Juzgado de La Paz para salir del país, pese a que habría pedido licencia de viajar a Buenos Aires (Argentina) por temas de salud. “Ella planeaba salir de viaje el lunes para ser atendida en Buenos Aires el 24 de enero”, comentó Lima. Informó que el juez de la causa no le otorgó el permiso de viaje y como Ministerio de Justicia, que es parte acusadora junto al Ministerio de Salud, no se presentó ninguna objeción al pedido de la exministra. “Nosotros vamos a solicitar y exhortar (siempre) que los jueces actúen con humanidad, que tengan, por encima de todo, en cuenta la salud de las personas, más allá del proceso que puedan tener. Lo principal es cuidar su vida, su salud y esperamos que esta situación se pueda resolver en lo inmediato”, reflexionó. Reiteró que el Gobierno nacional es respetuoso del debido proceso y con la salud de los bolivianos. “Ella ha pedido no marcar en el biométrico en Santa Cruz y se la ha cumplido esa solicitud por parte del juez de la causa. El pedido para que pueda salir del país es una solicitud de desarraigo, el juez solicitó que se presente los certificados médicos y no ha tenido ninguna objeción de nuestra parte”, enfatizó Lima. Aseguró que se harán todas las gestiones para garantizar la salud de la exministra.