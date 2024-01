Jorge Quiroga llama Kakistocracia al gobierno de Luis Arce por la desinstitucionalización del país





20/01/2024 - 14:02:08

Erbol.- El expresidente Jorge Quiroga llamó “Kakistocracia” al gobierno de Luis Arce Catacora por el nivel de ingobernabilidad parlamentaria y la desinstitucionalización del país en medio de la crisis económica profunda y el avance del narcotráfico. Quiroga recordó que cuando él asumió el gobierno (entre agosto 2001 a agosto de 2002) tenía el 20% de apoyo en el Congreso y pese a ello, en base a la transparencia de sus intenciones, pudo realizar 150 designaciones constitucionales, entre ellas, nombrar magistrados a los mejores juristas bolivianos en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y Defensor del Pueblo. Afirmó que en el actual gobierno del MAS y de Luis Arce hay un solo cargo institucionalizado que corresponde al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato fenece en octubre de este año. Dada la práctica impuesta por los magistrados del Tribunal Constitucional, Quiroga no descarta que Lanchipa sea el nuevo prorrogado en su cargo. “Tengo un amigo, abogado Allan R. Brewer-Carías, que utiliza un término que no está en el diccionario, pero que se usa en la crítica política, lo llama Kakistocracia. Lo mismo que se aplicó en Venezuela. La Kakistocracia es el gobierno de los ineptos, de los tontos, de los inútiles o de los tilines, si quieren”, manifestó Quiroga en el programa del periodista Carlos Valverde. Afirmó que al margen de Lanchipa “el resto, todos son interinos, prorrogados. Dijo que esta la destrucción institucional, que, junto con la crisis económica profunda y el avance del narcotráfico, van a significar que este año sea el peor en lo económico desde la época de la UDP y que sea el más anárquico y movilizado en la calle desde el 2023”. Considera que el país está enfrentando una crisis profunda, situación que podría empeorar en los meses de marzo a abril, debido a que vendrán los reclamos presupuestarios de varios sectores ante la crisis económica que, “junto con la ingobernabilidad parlamentaria y la protesta por las elecciones judiciales, van crear un cuadro que el señor Arce no va a poder gobernar”. Indicó que Luis Arce ante la minoría parlamentaria en que se encuentra, manipula a jueces fiscales que antes eran de Evo Morales, luego trabajaron con Jeanine Añez y hoy trabajan con el gobierno, para instalar la “judeocracia”, un gobierno de los jueces y fiscales que deciden qué es lo que deben o no hacer los bolivianos. El expresidente manifestó que, por ese motivo, la prioridad de este año es realizar elecciones para desmontar la “guillotina judicial” instalada en el gobierno de Evo Morales. Según él, esto permitirá que cada región ponga al abogado más reconocido para elegirlo y de esa manera garantizar independencia del Órgano Judicial. En lo económico, dijo que desde ahora hay que trabajar para estabilizar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, abrir la economía, reconstruir todas las instituciones democráticas y controlar el narcotráfico. “Lo bueno es que algunos hemos hecho todas y cada una de las cosas. Sabemos que se puede, porque hemos salido en el pasado de momentos aciagos como lo que vamos a enfrentar ahora”, comentó.