Denuncian trato judicial inhumano contra exministra de Salud Eidy Roca





20/01/2024 - 13:52:09

Erbol.- La diputada Luisa Nayar ha denunciado este sábado un trato judicial inhumano contra la exministra de Salud del gobierno de Jeanine Añez, Eidy Roca, quien debería retornar el 24 de enero de la Argentina para someterse a un control médico por las secuelas que le dejó el Covid-19. “El mal que hace el gobierno del MAS no tiene límites, no solo son corruptos, sino también son inhumanos. Utilizan el sistema judicial para perseguir y para torturar. ¿Qué pruebas más necesitan para acreditar el pésimo estado de la salud de la ex Ministra Roca? ¡son criminales!”, escribió en su cuenta X, antes Twitter. El estado de salud de Eidy Roca se deteriora cada vez más en la medida que el juez segundo de sentencia de La Paz, Miguel Ángel Flores, pone trabas y requisitos inalcanzables para dar autorización de viaje. Según sus familiares, los jueces temen que la exministra de Salud se quede a vivir en Argentina y de esa manera eluda el proceso penal en su contra por la comisión de delitos respecto a la compra de respiradores chinos que se hizo durante el 2020. Los familiares aseguran que Roca no tiene ninguna intención de quedarse porque se considera inocente de los delitos que levantó el gobierno de Luis Arce a través de la Fiscalía de La Paz. De acuerdo con el círculo familiar, la exministra de Salud debe viajar dos días antes de la fecha programada y cree que será difícil llegar a la Argentina debido a las trabas judiciales que se imponen al permiso de viaje. Roca viajó en noviembre de 2019 a la Argentina y a pesar de que el gobierno nacional ha expresado en abril de 2023 que no tiene observaciones a su salida, la justicia mantiene su condición de arraigo que le impide viajar con facilidad por temas de salud. María Eidy Roca, es natural de Montero y de profesión médica cirujana. En mayo de 2020 asumió el cargo de ministra de Salud hasta el 9 de noviembre de 2020 y a consecuencia de ello fue procesada penalmente por la compra de respiradores en medio de la pandemia provocada por el Covid-19.