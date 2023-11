Incendios: Opositores proponen 8 años de cárcel para los pirómanos





23/11/2023 - 07:30:49

El País.- Frente a los incendios descontrolados que han afectado al menos cinco parques naturales en el país, provocando una mala calidad del aire en territorio nacional, suman las voces que piden modificar el marco normativo para frenar las autorizaciones de desmonte y endurecer las sanciones para los autores de estos siniestros. Desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Pachamama: No más humo”, que responde a las demandas de diferentes sectores sociales y plataformas ambientales. Parlamentarios tarijeños del Movimiento al Socialismo (MAS) evitan hablar del tema. Antecedentes Cabe mencionar que en estos últimos cinco años, los incendios se han vuelto un tema común en todos los departamentos, afectando principalmente a parques y áreas protegidas sin que se haya sentado algún precedente con los responsables de estos siniestros. Solo en el caso de Tarija, el 2017 ha registrado un incendio de magnitud que ha devastado flora y fauna de la Reserva de Sama, arrasando con más de 10.000 hectáreas; el 2022 los focos de calor se registraron en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía en la provincia Arce, además de la Serranía del Aguaragüe, área protegida que pertenece a la Región Autónoma del Chaco. Si bien en la presente gestión, en el departamento no se han registrado incendios de magnitud, durante las últimas semanas se ha puesto la mirada a la deforestación que se está dando en el Chaco, tanto para la ampliación de la frontera agrícola como para la industria del carbón, actividades que, bajo la mirada y autorización de autoridades competentes, están acabando con miles de hectáreas de bosque chaqueño. En lo respecta al territorio nacional, solamente este año, el reporte brindado la semana pasada sobre las áreas protegidas dañadas son, el Parque Nacional Madidi (19.000 km2), considerado el más biodiverso del mundo por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS); el Parque Noel Kempff Mercado (15.243 km2), el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (12.362 km2), el Parque Nacional Amboró (6.376 km2) y la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Laja (4.000 km2). Proyecto de ley El proyecto de ley plantea tres aspectos fundamentales. Primero, pide una pausa ambiental indefinida a las autorizaciones de deforestación, toda vez que se ha advertido que esto ha sido el origen de los incendios, ocasionando la mortandad de animales y la quema de 3 millones de hectáreas y el fallecimiento de 13 personas por infecciones respiratorias. También propone la creación del Servicio Nacional del Fuego, instancia responsable en prevenir y combatir los incendios, la cual estará conformada por bomberos voluntarios del país, y alineada a criterios técnicos establecidos desde la universidades y colegios de profesionales, esto con la finalidad de evitar la intromisión política en situaciones de emergencia. De igual manera fija sanciones penales y administrativas a las autoridades competentes y personas que sean identificadas como autores de las quemas ilegales. En el área penal, plantea hasta ocho años de privación de libertad, mientras que en lo administrativo hace mención a sanciones económicas que van hasta los 12 salarios mínimos, lo que dependerá del área y extensión afectada. La diputada por CC, Luisa Naya, manifestó que este proyecto de ley establece en una de sus partes, que las personas responsables de originar estos incendios deberán ejecutar tareas de restauración y reforestación. Mientras que las personas que tengan sanciones administrativas, esas multas vayan dirigidas a la reforestación del área afectada. Al respecto, la diputada tarijeña, Luciana Campero, señaló que el Gobierno, para elaborar la nueva Constitución Política del Estado (CPE), ha utilizado un discurso en el que se ponía a la Pachamama primero, pero que ahora esto ha quedado en segundo plano. Considera el gobierno del MAS no respeta el medioambiente, animales ni recursos naturales. “Evo Morales en complicidad con el MAS ha creado una supercategoría de bolivianos, ¿Quiénes son?, los avasalladores, esos que están quemando territorio nacional para plantar hoja de coca y parcelar tierras, adueñarse del país, sin importar los crímenes ecológicos que van cometiendo a lo largo de los años”, reclamó. Sobre este tema, El País intentó abordar el tema con diputados del MAS, como la presidente de la Brigada Parlamentaria, Viviana Aparicio, y la diputada chaqueña, Lidia Tupa, pero ambas autoridades han evitado pronunciarse.