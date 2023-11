La OMS le pidió a China información detallada sobre la rápida expansión de una enfermedad respiratoria en niños





Infobae.- Luego de que la noticia de que múltiples hospitales en China están sufriendo una fuerte tensión por un brote de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades, incluyendo Beijing, la Organización Mundial de la Salud (OMS) “solicitó oficialmente a información detallada sobre un aumento de las enfermedades respiratorias y los conglomerados de neumonía notificados en niños”. Es que según distintos reportes, el sistema de vigilancia mundial ProMed emitió una notificación la noche del martes indicando un brote de esta enfermedad respiratoria en menores. ProMed ya demostró la relevancia de sus alertas en el pasado: en diciembre de 2019 puso en conocimiento a médicos y científicos de un virus misterioso que posteriormente se identificó como Sars-Cov-2. Ante esta situación, la OMS emitió un comunicado “sobre la notificación de conglomerados de enfermedades respiratorias en niños en el norte” chino, al tiempo que resaltó cuáles son los requerimientos que se le solicitó a China. “La OMS ha solicitado oficialmente a China información detallada sobre un aumento de las enfermedades respiratorias y los conglomerados de neumonía notificados en niños”, comienza el escrito que fue difundido hace escasas horas. En ese sentido, el escrito recordó que “en una conferencia de prensa celebrada el 13 de noviembre de 2023, las autoridades chinas de la Comisión Nacional de Salud informaron de un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en China”. “Las autoridades chinas atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones del COVID-19 y a la circulación de patógenos conocidos como la gripe, el micoplasma pneumoniae (una infección bacteriana común que suele afectar a los niños más pequeños), el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2 (el virus causante del COVID-19)”, recuerdan desde el máximo ente sanitario internacional y agregan que “las autoridades subrayaron la necesidad de mejorar la vigilancia de la enfermedad en los centros sanitarios y los entornos comunitarios, así como de reforzar la capacidad del sistema sanitario para gestionar a los pacientes”. Asimismo, detalla que hace 24 horas “los medios de comunicación y ProMED informaron de brotes de neumonía no diagnosticada en niños del norte de China”, una situación que “no está claro si están relacionada con el aumento general de las infecciones respiratorias notificado anteriormente por las autoridades chinas, o se trata de episodios independientes”. “El 22 de noviembre, la OMS solicitó, a través del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional, información epidemiológica y clínica adicional, así como los resultados de laboratorio de estos conglomerados de niños. También hemos solicitado más información sobre las tendencias recientes en la circulación de patógenos conocidos, entre ellos la gripe, el SRAS-CoV-2, el VSR y el micoplasma pneumoniae, y sobre la carga actual para los sistemas de atención sanitaria”, continua el comunicado. En lo que se refiere al rol de la OMS, el documento indicó que el máximo ente sanitario internacional “está en contacto con médicos y científicos a través de nuestras asociaciones y redes técnicas existentes en China”, ya que desde mediados de octubre, el norte chino “ha notificado un aumento de las enfermedades similares a la gripe en comparación con el mismo periodo de los tres años anteriores”. “China dispone de sistemas para recopilar información sobre las tendencias de la gripe, las enfermedades similares a la gripe, el VSR y el SARS-CoV-2, y envía informes a plataformas como el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe”, aseguran en el escrito, al tiempo que adelantan que “la OMS busca esta información adicional, recomendamos a los habitantes de China que sigan las medidas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, que incluyen la vacunación recomendada; mantener la distancia con las personas enfermas; permanecer en casa cuando se enferma; someterse a pruebas y recibir atención médica según sea necesario; usar máscaras según corresponda; asegurar una buena ventilación; y lavarse las manos con regularidad”. Qué se sabe sobre el brote Hospitales en varias ciudades chinas, incluyendo Beijing, se encuentran abrumados por un aumento inesperado de casos de neumonía infantil no diagnosticada. Este alarmante fenómeno fue destacado por ProMed, un sistema de vigilancia mundial de enfermedades que tuvo un papel crucial en la alerta temprana del virus Sars-Cov-2 en diciembre de 2019, emitió una notificación sobre este brote, captando la atención de la comunidad médica y científica. Los reportes de medios como FTV News de Taiwán revelan una situación crítica, con un creciente número de niños ingresados por cuadros de neumonía. Siendo que, según este medio, los pacientes infantiles presentarían fiebre alta y desarrollo de nódulos pulmonares, aunque sin síntomas habituales como la tos. ProMed, en una nota editorial, expresó su preocupación por la rapidez y la escala del brote, sugiriendo que la enfermedad podría estar circulando en entornos escolares, dada la ausencia de casos en adultos. La hipótesis de que el brote esté vinculado a Mycoplasma pneumoniae, conocido como “neumonía atípica” o “neumonía ambulante”, gana fuerza en el análisis de este sitio, ya que este patógeno ha mostrado un aumento en China tras el primer invierno sin las estrictas medidas de confinamiento por COVID-19. Países como el Reino Unido y Estados Unidos también han experimentado incrementos en enfermedades respiratorias tras el levantamiento de restricciones pandémicas. Los síntomas de Mycoplasma pneumoniae, que afectan principalmente a niños, incluyen dolor de garganta y fatiga, con una tos persistente; aunque este último signo no estaría presente en la descripción de estos cuadros.