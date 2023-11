A Shakira le salió muy caro enamorarse de Piqué





22/11/2023 - 18:34:58

Quién.- Shakira, acusada de un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, llegó a un acuerdo en el que sus abogados aceptaron pagar una multa de más de siete millones de euros para evadir la pena de cárcel. De esta manera, la artista impidió el juicio y la entrada a la cárcel tras el acuerdo alcanzado por todas las partes y que ha ratificado el tribunal. Antes de este pacto, la Fiscalía había realizado una petición de condena de ocho años y dos meses de prisión y una multa que ascendía a 23,8 millones de euros, por el supuesto fraude de 12.371.197 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros 2.191.771 por el Impuesto sobre el Patrimonio. En este sentido, la abogada de la cantante, Miriam Company, manifestó que la elección que tomó la intérprete de Moscas en la casa no fue nada fácil. “Ha sido una decisión muy compleja, afrontar un juicio de estas características siempre es complicado”, expresó. De igual forma, la abogada explicó para la emisión española Y ahora Sonsoles que la resolución se tomó con base en la faceta profesional y personal de Shakira. “Al final tienes que tener presente que preparar un juicio de estas características donde estaban citados más de una centena, había más de 120 testigos, luego la lista se redujo, pero estamos hablando de muchísimos testigos y por lo tanto es un proceso muy complejo, porque es de exponer detalles de tu vida privada y supone un desgaste emocional muy elevado y también supone dedicar mucho tiempo a su carrera profesional, a su futuro y a componer y a cantar, y por lo tanto ha tenido que ponderar, que valorar y era la decisión que para ella era la más satisfactoria tanto para ella como para sus hijos y para su familia, y al final ha optado por priorizar su vida personal, la de sus hijos, y su carrera profesional”. Por otra parte, Pau Molins, abogado de la cantante colombiana, aseguró en RAC1 que si Shakira no hubiese sido residente en Cataluña, se hubiera ahorrado los seis delitos de los que ha sido acusada. “Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, haciendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio. El enamoramiento de Shakira con Piqué le ha costado 120 millones de euros”. Y subrayó: “Si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, en vez de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero”, declaró. Al respecto de las intenciones de Shakira con Hacienda, Molins defendió a la artista, explicando que no era su intención mentir. “Es un tema muy complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor del mundo? En el 2011, Shakira hizo una gira mundial y visitó 74 países. Es complejo determinar dónde tiene que pagar sus impuestos”, expuso. Finalmente, el abogado remarcó que él quería ir a juicio, pero que Shakira quería evitarlo. “Creo que podríamos haber ganado, pero deontológicamente hemos de respetar su voluntad”, aseguró.