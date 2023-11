Britney Spears tendrá que regresar a la escuela de manejo tras última infracción





22/11/2023 - 18:32:24

Quién.- La princesa del pop circulaba con su Mercedes por las calles del condado de Ventura, en California, cuando un policía le marcó el alto y le informó de que sería multada por haber cruzado una línea doble de color amarillo, que no se puede rebasar bajo ningún concepto según las reglas de tránsito locales. De acuerdo con el portal de noticias TMZ, la intérprete no sólo pagó la multa, sino que ha pagó 68 dólares adicionales para evitar perder puntos en su licencia de manejo. Asimismo, la diva se ha inscribió a un curso de seguridad vial para cerrar definitivamente su último encontronazo con la justicia. De acuerdo con las imágenes que trascendieron de la cámara personal del policía que la detuvo, la artista estadounidense no tardó en disculparse por haber rebasado esa línea continua, justificando su decisión con la necesidad de ir el baño. "Lo siento mucho... Pero es que está a punto de salir. Mi casa está ahí al lado. Lo siento", explicó al agente visiblemente incómoda. Hay que recordar que poco antes, en septiembre, la cantante tuvo otro encuentro con un agente que sancionó a Britney por circular a una velocidad superior a la permitida y, asimismo, por no llevar encima ni su permiso de conducir ni el registro de su coche. En ese caso, la artista se excusó asegurando que tenía mucha prisa y, por otro lado, que los documentos se encontraban en manos de su equipo de seguridad. Esas razones no evitaron que Britney recibiera una multa de 1.140 dólares, de acuerdo con la información obtenida por TMZ, que habría pagado poco después.