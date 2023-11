A mucha honra: Thalia recuerda la colonia donde creció con su mamá en la CDMX





22/11/2023 - 18:29:56

Dicen que uno nunca olvida los lugares donde fue feliz y tal cual le sucede a Thalia , quien recurrió a sus redes sociales para recordar su infancia a través del barrio donde vivió durante muchos años en la Ciudad de México. Aunque la cantante vive desde hace más de dos décadas en Nueva York al lado de su esposo Tommy Mottola e hijos, no olvida la colonia Santa María la Ribera y la zona de San Cosme en donde acostumbraba a pasear al lado de su mamá Yolanda Miranda. A través de un video que compartió en su Instagram, la intérprete de Amor a la mexicana platicó que los fines de semana se iba con su mamá a “sancosmear” y comían en la fonda La Tonina en la colonia San Rafael, aún existente y que fue propiedad del fallecido luchador mexicano la Tonina Jackson. “Aquí se comía el mejor caldillo de queso que he probado, acompañado de tortillas de harina recién hechas. El dueño era la Tonina Jackson, un luchador mexicano muy famoso de los años 50", platicó Thalia mientras mostraba imágenes de él, pero también de la placa que lucía a la entrada de su casa en aquel entonces. Ella vivió en la calle Salvador Díaz Mirón 153 en la conocida 'Casa de los perros', de tres niveles, cerca del Kiosco Morisco en la Alameda de la Santa María la Ribera. Lo que hacía diferente a este inmueble de los demás, es que estaba custodiado por 27 esculturas de perros que parecían vigías y sobresalían de entre el diseño arquitectónico que data de la era porfiriana. En la pared exterior también destacaban 36 mosaicos con grabados de gallos, venados, la Virgen de Guadalupe y San Martín de Porres. Asimismo, hay cabezas humanas talladas en piedra, lo cual le da un aire ecléctico por la fusión de estilos y elementos. Lamentablemente esta propiedad ya no corresponde a la familia Sodi Miranda, pues hace tiempo la vendieron. “De aquí vengo… Mis tradiciones voy a cuidar y donde sea que yo esté, conmigo estarán”, escribió Thalia con la canción Mis Tradiciones como música de fondo, finalizando con la frase “A mucha honra” que popularizó a través de su personaje María Mercedes en la telenovela del mismo nombre que protagonizó en 1992.