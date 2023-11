TSE desestima recusación del evismo contra los vocales Tahuichi y Chuquimia





22/11/2023 - 17:03:46

Erbol.- La Sala Plena el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido desestimar la recusación que presentó el ala “evista” del MAS contra los vocales Tahuichi Tahuichi Quispe y Dina Chuquimia. Con su recusación, los “evistas” pretendían que ambos vocales no sean tomados en cuenta para tratar el caso del Congreso de Lauca Ñ, cuya legalidad ahora se encuentra en litigio ante el TSE. El ala “evista” argumentó que ambos vocales habían expresado en medios de comunicación un criterio anticipado en contra del Congreso de Lauca Ñ, sin embargo, las autoridades recusadas respondieron negando esa versión y alegando que no había prueba pertinente. La Sala Plena hizo el análisis del caso y señaló que la parte recusante debía presentar la prueba pertinente. “Consecuentemente, este Tribunal llega a la convicción de que la recusación interpuesta no cumple con el Art. 353-1 del Código Procesal Civil, aplicable al caso por disposición del artículo 221 de la Ley N° 026, por lo que la misma resulta manifiestamente improcedente, correspondiendo en aplicación el parágrafo IV de la misma norma, y por lo tanto corresponde desestimar dicho incidente sin más trámite”, concluye la resolución del TSE respecto a este caso. La resolución ya fue notificada al ala “evista”, cuyo abogado Wilfredo Chávez expresó su descontento con la decisión. Una vez resuelto el tema de la recusación, corresponde que el TSE analice el recurso de revisión que presentaron los “evistas” para revocar la anulación del Congresod e Lauca Ñ. El TSE decidió no reconocer los resultados de dicho Congreso por observaciones como la falta de requisitos de personas elegidas como parte de la Directiva del MAS, sin embargo, los “evistas” consideran que el Congreso debe ser validado.