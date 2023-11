Presidente promulga Ley del PGE Reformulado 2023





22/11/2023 - 12:31:34

El presidente del Estado, Luis Arce, promulgó este miércoles la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 y resaltó el crecimiento de la economía boliviana para otorgar recursos adicionales a las entidades territoriales autónomas (ETA) y universidades públicas. “Hoy es un día importante para el pueblo boliviano, no solamente por la promulgación de esta ley, sino porque, como lo sienten nuestros hermanos alcaldes, son recursos adicionales que se les asignan cada año (…). Una de las razones para otorgar estos adicionales es porque estamos mejorando la economía, porque si no mejora la economía no hay recursos más allá de lo que se había programado inicialmente”, indicó durante el acto de promulgación en la Casa Grande del Pueblo. El mandatario señaló que se trata de “una prueba clara” que muchos tratan de ocultar, porque los recursos adicionales son el reflejo de un mejoramiento de la economía, de que existen mayores ingresos que se distribuyen a los municipios, gobernaciones y universidades. “El Gobierno nacional también utiliza esos recursos, no para embolsillarnos, sino para generar inversiones, programas y proyectos que benefician a la población, al pueblo boliviano”, remarcó. Dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobaron el martes el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, excluyendo dos de las siete disposiciones adicionales como lo solicitó el Ministerio de Economía. La norma sancionada fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. En la votación nominal, la propuesta recibió el respaldo de 115 legisladores, entre diputados y senadores, mientras que la rechazaron 38, en una sesión que se extendió por más de seis horas. Con la aprobación del PGE Reformulado 2023, se adicionó un presupuesto agregado de Bs 6.455.173.440 y un consolidado de Bs 5.421.775.252, de ese monto, se destinará Bs 868 millones a los Gobiernos Municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.