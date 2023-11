Mas de 5 mil bomberos controlan cerca del 95% de incendios en el país





22/11/2023 - 11:32:30

Más 5.000 bomberos forestales de las Fuerzas Armadas, voluntarios y de distintas instituciones lograron controlar cerca del 95% de los incendios en el país, así lo informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. “Se ha logrado controlar ya casi el 95% de los incendios en el territorio nacional, quedan pequeñas imágenes satelitales de presencia de focos activos. El trabajo desarrollado por los bomberos y la población afectada ha tenido frutos con la ayuda de las lluvias”, dijo Calvimontes tras el recibimiento del segundo contingente de bomberos forestales de Venezuela. Entre las zonas donde se reporta presencia de focos activos, Calvimontes mencionó el Parque Noel Kempf Mercado, algunas áreas en el municipio de Roboré y otros sectores en Concepción, en el departamento de Santa Cruz. “Estas zonas serán objetivo de patrullajes aéreos que comienzan este día”, dijo. En el norte de La Paz, según las imágenes satelitales, se registran algunos focos en el municipio de San Buenaventura. El viceministro informó que, en esa región, el primer contingente de bomberos que llegó de Venezuela realizó el trabajo de contención y aseguramiento de un área donde se asienta una comunidad. Asimismo, este miércoles se hará un patrullaje en San Ignacio de Moxos y la zona del Tipnis, en Beni, para verificar el estado de situación. Calvimontes agradeció a todos los bomberos que trabajaron durante 30 días aplacando los incendios. “Mi admiración, mi respeto a los bomberos, muchas veces este trabajo titánico no se reconoce y se sobreponen otros intereses cuando lo más loable y digno sería reconocer este trabajo de hombres y mujeres que, durante más de 30 días, se movilizaron en distintas partes del territorio nacional para sofocar los incendios”, relievó. Instó a la prensa nacional a coadyuvar en la identificación de los responsables de incendios forestales para sancionarlos “con todo el rigor de la ley”. “Queda pendiente identificar a los responsables, vamos a dar con los autores más temprano que tarde, con todos aquellos que han querido generar no solo zozobra, han querido generar política, no les ha resultado y corresponde que el rigor de la ley caiga sobre ellos”, sostuvo.