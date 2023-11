Exportaciones brasileñas superan los US$ 300.000 millones





22/11/2023 - 11:23:10

Agencia Brasil.- Las exportaciones brasileñas superaron la marca histórica de los US$ 300 mil millones. Hasta la tercera semana de noviembre, las ventas al exterior ascendían a US$ 300.014 millones, mientras que las importaciones se situaban en US$ 213.502 millones. Como resultado, la balanza comercial acumuló un saldo positivo de US$ 86.512 millones hasta la tercera semana de noviembre, superando el récord del año 2022, cuando las exportaciones superaron a las importaciones en US$ 61.525 millones. Según informó el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC), el resultado se alcanzó después de que la balanza comercial registrara un superávit de US$ 1.963 millones en la tercera semana de noviembre. Durante este período, el país exportó US$ 6.055 millones e importó US$ 4.092 millones. En lo que respecta al acumulado del mes, las exportaciones alcanzaron la cifra de US$ 17.226 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 11.222 millones, generando un superávit total de US$ 6.003 millones. Estimaciones A pesar de la reciente devaluación de las materias primas, el gobierno anticipa un superávit récord de US$ 93.000 millones para 2023, superando la proyección previa de julio que situaba la cifra en US$ 84.700 millones. Estas estimaciones, que se renuevan trimestralmente, muestran un panorama considerablemente más optimista en comparación con las proyecciones del mercado financiero. Según el boletín Focus, una encuesta semanal realizada por analistas del mercado y publicada por el Banco Central, se espera un superávit de US$ 77.000 millones para el presente año.