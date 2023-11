Israel aprobó alto al fuego de cuatro días para permitir la liberación de 50 secuestrados por Hamas





22/11/2023 - 07:23:34

Infobae.- Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para un alto el fuego en el conflicto a cambio de la liberación de unos 50 rehenes, entre mujeres y niños, de los 240 secuestrados por el grupo terrorista en el ataque del 7 de octubre. “Tenemos ante nosotros una decisión difícil esta noche, pero es una decisión correcta”, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu. El jefe del Ejecutivo israelí explicó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que aún no han sido liberados, así como el suministro de medicamentos. También incluye una tregua de cuatro días, que implicaría una pausa en los combates sobre el terreno y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza. Netanyahu agregó que por cada 10 rehenes liberados, se ampliará un día más el cese de hostilidades. El pacto también lleva a la liberación de unos 150 a 300 palestinos de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. Según la televisión pública israelí, el cese temporal de las hostilidades comenzará este jueves para dar 24 horas para la presentación de eventuales apelaciones a la decisión gubernamental ante la Corte Suprema. Hamas llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah en grupos diarios de unos diez y, desde allí, serán trasladados a Israel. Por su parte, Israel deberá excarcelar a unos 150 prisioneros palestinos, también en su mayoría mujeres y menores que no estén condenados por delitos de sangre. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel se comprometieron a no sobrevolar la Franja de Gaza durante seis horas diarias mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamas localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica. Según algunas estimaciones, Hamas retiene a entre 210 y 240 rehenes, mientras que la Yihad Islámica Palestina mantiene bajo poder a unos 30. El acuerdo también incluye, según la prensa hebrea, la entrada a la Franja de 100 a 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible. No serán liberados soldados ni hombres ni se recuperarán los cadáveres de rehenes muertos. Sin embargo, medios locales precisaron que podrían intercambiar hombres ancianos y rehenes con nacionalidad extranjera. Otro de los puntos que destaca la prensa israelí es que Hamas deberá entregar los nombres de las personas que serán liberadas con un día de antelación. “Quiero aclarar. Estamos en guerra y seguiremos estando en guerra hasta que obtengamos todos nuestros objetivos, destruir a Hamas y devolver a todos nuestros cautivos y desaparecidos”, sentenció Netanyahu. Las negociaciones para la liberación de los rehenes y una tregua en el conflicto han contado con la mediación de Qatar, donde Hamas dispone de una oficina política y donde se encuentra su líder, Ismail Haniyeh. “Las disposiciones de este acuerdo fueron formuladas conformemente a la visión de la resistencia y de la determinación que buscan servir a nuestro pueblo y reforzar su tenacidad ante la agresión”, dijo Hamas en un comunicado. “Confirmamos que nuestros dedos seguirán en los gatillos y que nuestros batallones triunfantes permanecerán al acecho”, añadió. Horas antes del anuncio, los terroristas de Hamas adelantaron que “la pelota” estaba “en el campo de Israel” después de que el grupo informara su posición sobre el acuerdo a los mediadores de Qatar y Egipto. Esta pausa se produce después de semanas de presiones cada vez mayores de la comunidad internacional y de los principales organismos internacionales, como Naciones Unidas, para detener los incesantes ataques, que han causado también más de 1,5 millones de desplazados.