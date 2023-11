Gobierno anuncia Ley de indulto en cárceles del país





22/11/2023 - 07:08:59

Correo del Sur.- El Órgano Ejecutivo anunció un proyecto de Ley de Indulto y Amnistía para descongestionar las cárceles del país. Lo reveló en Sucre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, durante un acto de entrega de nuevos ambientes en la cárcel San Roque, construidos y gestionados por los mismos internos. “Hemos presentado al Presidente un proyecto de indulto y amnistía. Para grata sorpresa, el Presidente está completamente de acuerdo. Hay algunas observaciones de forma, no de fondo, que se van a corregir y lo va a firmar”, adelantó Del Castillo ante el regocijo y el aplauso de los privados de libertad del Pabellón 4. En presencia de autoridades penitenciarias, Del Castillo advirtió que para la aprobación de este proyecto de ley viene lo más difícil, “convencer a la Asamblea Legislativa para que “no le ponga óbices”. “Si los asambleístas no quieren aprobar, nosotros vamos a hacen la presión necesaria, las medidas de hecho y derecho para que se apruebe lo más antes posible”, advirtió. ASEGURA TRABAJO A REO En el acto, la autoridad nacional cuestionó la demora en la otorgación de la libertad al delegado del Pabellón 4, Jhonny Quispe, quien debía salir de la cárcel en octubre y, en ese sentido, ratificó su compromiso, asumido en diciembre del año pasado, de darle trabajo en el Ministerio de Gobierno cuando salga de San Roque. “Le dije: ‘Jhonny está fuera y se viene a trabajar conmigo’”, manifestó Del Castillo al destacar el trabajo del recluso en las mejoras de la calidad de vida de sus compañeros. No solo en ampliar la infraestructura, sino en hacerla más acogedora por la combinación de colores en el pintado. Dijo que esto hizo que Quispe se ganara “el respeto de sus compañeros”. ENTREGAN AMBIENTES Con la habitual “ch’alla” se entregó la “Catedral” (ambiente donde se celebran misas los domingos), un aula de estudio, un salón multifuncional, un área de tejidos, un área médica con equipamiento básico y un área hidropónica para los estudiantes técnicos en Agronomía. En otro sector construyeron un lugar de estudio, con una celda grande para 45 internos; otra celda para 90 reos; otras ocho celdas, cada una para seis internos, y un gimnasio. Inauguraron también un baño y una ducha con un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 70.000 litros, lavanderías y lavaplatos.