Hidrocarburos rechaza que contratos de YPFB con Vintage tengan superposición con áreas protegidas





22/11/2023 - 07:02:44

Los contratos de servicios petroleros suscritos por YPFB con la empresa Vintage Petroleum para la exploración y explotación en las áreas de Sayurenda, Yuarenda y Carandaiti —localizadas en la zonas tradicionales y no tradicionales de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz— no presentan ninguna superposición con parques nacionales o áreas protegidas, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías. El 10 de noviembre, el presidente Luis Arce promulgó las leyes (1540, 1541 y 1542) que viabilizan la ejecución de $us 504,5 millones de inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos para dar continuidad al Plan de Reactivación del Upstream (PRU) de YPFB, que tiene como fin buscar nuevos recursos para subir la producción e incrementar las reservas. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, afirmó que las áreas que abarcan los contratos de servicios petroleros en Sayurenda, Yuarenda y Carandaiti no presentan sobreposición con ningún parque nacional o área protegida. Asimismo, enfatizó que las actividades relacionadas con estos contratos son realizadas en estricto cumplimiento a las disposiciones normativas relativas a las obligaciones ambientales y a la consulta y participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las diferentes áreas de interés hidrocarburífero son desarrolladas precautelando el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y considerando el interés público que estos representan, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Estas actividades son ejecutadas en el marco de estándares y políticas nacionales e internacionales, con la participación activa de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, que se encuentran en el área de influencia de los proyectos.