Gobierno prevé pagar a quienes informen sobre quemas ilegales





22/11/2023 - 06:06:32

Opinión.- Los incendios forestales en diferentes partes del país han dejado hasta el momento casi 3 millones de hectáreas afectadas, informó este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales. “La mayor cantidad (de los incendios forestales) corresponde al empresariado cruceño y beniano, el sector ganadero es el que más ha quemado con 1.5 millones de hectáreas”, sostuvo Gonzales. El norte de La Paz y Rurrenabaque, en Beni, son las regiones más golpeadas por los incendios. Y con el fin de luchar contra las quemas ilegales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este martes la iniciativa de otorgar un incentivo económico a cambio de datos, para investigar los delitos de incendio. “Seguimos con los grupos de Inteligencia de la Policía. Estamos hablando con gente para dar una especie de incentivo económico, para que nos den pruebas y elementos que nos sirvan en los procesos de investigación que se están llevando a cargo del Ministerio Público y así también de la Policía Boliviana”, dijo Del Castillo. El Ministro indicó que, desde que se han iniciados las quemas no autorizadas, se aprehendió y arrestó a un total de 52 personas. Consideró que la mejor sanción contra las personas responsables de las quemas es la privación de libertad. “Estas personas están generando un daño a nuestros bosques, a nuestros ríos, a la madre tierra, pero sobre todo a la salud del pueblo boliviano, esta gente no merece otra cosa que no sea la cárcel”, agregó la autoridad, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. REPORTE “Gracias a las tareas de mitigación de los bomberos de las fuerzas conjuntas y las lluvias que cayeron en la víspera, se logró controlar los incendios en la mayor parte del territorio nacional”, informó este martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. “Luego del trabajo de nuestros bomberos en distintos lugares y con ayuda de la Pachamama, de la Madre Tierra, que ayer (lunes) envió lluvias a muchos sectores, se ha logrado controlar los incendios en la mayor parte del territorio nacional”, dijo el Viceministro. Indicó que en Santa Cruz se verificará si todavía existe algún incendio en los municipios de Roboré y Concepción. “Todo el resto de los incendios están completamente sofocados y controlados”, dijo Calvimontes. Agregó que en el departamento de La Paz se necesita, de forma urgente, realizar trabajos de mitigación de los incendios que quedan en San Buenaventura y se verificará si se registran en comunidades cercanas es este municipio. Asimismo, se verificará si se registran incendios en las serranías de Apolo.