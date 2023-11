El deshielo en Canadá permitió que científicos descubran artefactos de 7.000 años de antigüedad





21/11/2023 - 19:37:54

Infobae.- En una reciente expedición científica en el Parque Provincial Mount Edziza, en Columbia Británica, Canadá, unos arqueólogos descubrieron 56 artefactos antiguos perecederos, que tendrían una antigüedad de 7.000 años. Este hallazgo fue posible tras dos inviernos sucesivos de capas de nieve extremadamente bajas que llevaron a la exploración de varios parches de hielo derretido durante el verano de 2019, informó Miami Herald. Entre los objetos encontrados se incluyen piezas de cestería de corteza de abedul, ejes de proyectiles y bastones de madera, así como herramientas de hueso y asta talladas, y un calzado de piel cosida. Estos elementos aportan un nuevo entendimiento sobre las prácticas y la vida de los ancestros de los Tahltan, una de las Primeras Naciones de Canadá, señaló el informé publicado en la revista Journal of Field Archaeology. El parque centra su relevancia no solo en sus formaciones volcánicas sino, especialmente, en su importancia cultural para la comunidad indígena Tahltan. Anteriormente, se habían identificado importantes canteras de obsidiana y artefactos relacionados, sin embargo, los hielos cercanos no se habían examinado detalladamente.

Con los hielos derritiéndose, la posibilidad de encontrar artefactos intactos, normalmente perecederos, despertó gran interés en el equipo de investigación compuesto por Duncan McLaren, Brendan Gray, Rosemary Loring, Ts̱ēmā Igharas Igharas, Rolf Mathewes, Lesli Louie, Megan Doxsey-Whitfield, Genevieve Hill y Kendrick Marr. La preservación excepcional de tales artefactos ha permitido a los investigadores realizar un estudio más profundizado sobre las técnicas antiguas de fabricación y uso. La revista también mostró otros descubrimientos destacados como un calzado de piel cosida identificado como los restos de una bota similar a un mocasín, confeccionada hace 6.200 años, y dos contenedores de corteza con costuras, uno de ellos fechado en más de 2.000 años, que ilustran las técnicas antiguas de manufactura y el uso de materiales naturales de la época. Además, se halló un asta de 5.300 años de antigüedad moldeada como un pico de hielo. Todos los artefactos se trasladaron a un museo en Columbia Británica para su conservación bajo control climático y análisis posteriores. Cabe mencionar que las piezas fueron encontradas en medio de millones de artefactos de obsidiana, lo que sugiere una rica presencia humana en el área. El Parque Provincial Mount Edziza se sitúa a aproximadamente 1.060 kilómetros al noroeste de Vancouver y a unos 250 kilómetros al sureste de Juneau, cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Este descubrimiento no sólo arroja luz sobre prácticas pasadas, sino que subraya la influencia del cambio climático en la revelación de vestigios arqueológicos antes ocultos por el hielo.