Evistas ven protección del poder hacia el hijo del presidente ante denuncia de negociados





21/11/2023 - 19:27:38

Erbol.- Los integrantes del ala “evista” criticaron la decisión de la Fiscalía de rechazar la denuncia de Evo Morales contra Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, por presuntos negociados con recursos naturales bolivianos. Los “evistas” insinuaron que detrás de la decisión de la Fiscalía existe una orden política, para favorecer al familiar del mandatario. “Acá hay un trastorno político obviamente está pues la mano del poder gubernamental que pretende proteger al hijito de papá”, manifestó Orlando Ceballos, exmagistrado y actualmente uno de los abogados de Evo Morales. Según el senador Leonardo Loza, sabían que este caso no avanzaría porque afecta a grandes intereses del Gobierno. “Considero que esto obedece a alguna decisión de alguien. No es una decisión propia en este caso de la Fiscalía, sino es un favor que seguramente alguien está devolviendo”, agregó el senador. En este caso, Evo Morales, en base a audios, acusó a Marcelo Arce de realizar negocios con el litio y el gas, con el aval de su padre. La Fiscalía, sin embargo, decidió rechazar la denuncia. “Estamos frente a un aparato Estatal corrupto que tiene control total sobre los diferentes órganos del Estado y hoy no van a investigar absolutamente nada. La línea viene desde arriba, se protege, se cuida se encubre, se blinda a todos los delincuentes que hoy roban”, afirmó el diputado Héctor Arce. El legislador recordó que anteriormente también denunció con audios y fotografías a Marcelo Arce, participando en varias reuniones en asuntos del Estado respecto al litio. “¿Qué atribución tenía Luis Marcelo Arce Mosqueira para negociar para hacer de intermediario en asuntos del Estado? Ninguna. Como no quieren investigar, como quieren encubrir, proteger, obviamente todos los casos los van cerrando de manera paulatina”, agregó. El abogado Ceballos anunció que se presentará la objeción respectiva, para que el rechazo a la denuncia sea reconsiderado por el Ministerio Público. El también abogado de Morales, Wilfredo Chávez, indicó que se notificarán oficialmente con la decisión de la Fiscalía. Manifestó que habría un manejo político en este tema, pero se planteará el recurso que corresponda.