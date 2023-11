Hackers atacan el sistema de navegación de aviones comerciales





21/11/2023 - 19:18:35

Xataka.- El pasado mes de septiembre, un Embraer 650 con destino a Dubái estuvo a punto de entrar en el espacio aéreo iraní sin autorización. La maniobra, que podría haber provocado graves consecuencias, no fue premeditada: el avión de clase ejecutiva presentó fallos en el sistema de navegación, escenario que acabó comprometiendo el piloto automático. Según explica Opsgroup, dos de las unidades de navegación del jet y los iPad del piloto y el copiloto recibieron una señal GPS adulterada. “Solo nos dimos cuenta de que había un problema porque el piloto automático comenzó a girar a la izquierda y a la derecha”, explicaron los miembros de la tripulación tras el incidente. Eso, sí, no se trata de un caso aislado. Más de 50 incidentes con los sistemas de navegación La mencionada organización, que agrupa a pilotos y técnicos de vuelo de todo el mundo, señala que en las últimas cinco semanas se han registrado más de 50 incidentes con los sistemas de navegación de aeronaves comerciales. La mayoría ha tenido lugar en Oriente Medio, donde la interferencia de señales GPS es habitual, pero no la manipulación. En los últimos años, explican, la interferencia de radiofrecuencia se intensificó. Esta actividad, que tiene como objetivo anular el funcionamiento de dispositivos de posicionamiento, busca afectar el funcionamiento de misiles, drones y otro tipo de armas en conflictos bélicos. Pero acaba de entrar en escena la manipulación de señales, que puede afectar a vehículos aéreos civiles. El principal riesgo de adulterar las señales GPS, de acuerdo a los especialistas, radica en que las aeronaves actuales, incluso las que tienen los sistemas de aviónica más modernos y sofisticados, no son capaces de advertir que, literalmente, están siendo engañadas. Este tipo de ataque es capaz de afectar otros sistemas de navegación de aviones de pasajeros. Según Forbes, en un incidente con un Bombardier Challenger 604 que se dirigía a Qatar, los pilotos vieron como los instrumentos de navegación de la aeronave presentaban fallos. Después de quedarse sin GPS, el Sistema de Referencia Inercial (IRS) les decía que se habían desviando por varios kilómetros. El Sistemas de Gestión de Vuelo (FMS), por su parte, daba datos erróneos. Avion Comercial 1 Dado que los sistemas de navegación no volvieron a la normalidad, los pilotos se vieron obligados a contactar con el control de tráfico aéreo para consultar su posición y solicitar nuevas indicaciones de rumbo. En casi todos los casos registrados, los aviones comerciales han recurrido a la información de tráfico aéreo para poder llevar a destino sin sistemas de navegación. “Si la tripulación se da cuenta de que algo anda mal, su único recurso es depender de tráfico aéreo”, señala Todd Humphreys, profesor de la Universidad de Texas en Austin, en un artículo de Vice. Y OPSGROUP advierte que no existe una solución para este tipo de problema, lo que deja a la aerolíneas sin demasiado margen de maniobra para poder prevenirla. Especialistas consultados por The New York Times señalan que es difícil identificar quién está detrás de la manipulación o interferencia de señales GPS. Pero se tiene evidencia de que Rusia ha utilizado estos métodos al menos en una base en Siria. Además, se cree que recientemente ha utilizado mecanismos de interrupción para desviar drones y misiles en medio del conflicto con Ucrania.