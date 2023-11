Leonardo DiCaprio confiesa su deseo más sincero para su cumpleaños 50





Quién.- A pesar de que Leonardo DiCaprio es uno de los actores más cotizados de la industria, también es consciente de cómo es cambiante el mundo del cine y de la llegada constante de nuevos actores con perfiles más adaptados a las necesidades del momento. Por ello, no resulta una sorpresa que único deseo de Leonardo DiCaprio en su cumpleaños 50, el cual celebrará el próximo año, es poder hacer al menos "una película más" que añadir a su extensa filmografía. Dadas las buenas críticas que ha recibido por su trabajo en su última película, Los asesinos de la luna, la última cinta de Martin Scorsese, no parece que le vayan a faltar oportunidades para hacer un nuevo proyecto. "¿Sabes qué? Solo una película más, una película más", respondió así a la pregunta que le hizo el periodista Chris Connelly en el programa Good Morning America, de la cadena ABC News. El paso del tiempo, como para tantas otras personas, parece haber tomado a DiCaprio desprevenido, ya que recuerda como si fuera ayer la primera entrevista que dio. "No tengo ni idea de qué ha pasado. Estábamos hablando antes de nuestra primera entrevista, puede que fuera hace 30 años", admitió. Leonardo DiCaprio se ha limitado a hablar de cine, trabajo e inquietudes personales a su paso por el programa, reservando para los paparazzi la información e imágenes sobre su nueva relación sentimental. El pasado verano, al actor de Hollywood se le vio en actitud cariñosa con otra joven modelo, como es costumbre en él: se trata de la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 25 años. Hace casi un mes, los fotógrafos pudieron captar a la pareja compartiendo un tierno beso en medio de una fiesta de Halloween.